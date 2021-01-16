مستشارٌ مالي بريطاني يدعو الحكومة إلى حظر معاملات العملات المشفرة

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 12:52 صباحاً - دعا نيل ليفرسيدج، المستشار المالي المخضرم، حكومة المملكة المتحدة إلى حظر المعاملات في العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

بدأ ليفرسيدج، صاحب شركة الاستشارات المالية المستقلة ويست رايدينغ بيرسونال فاينانشيال سولوشنز، عريضة تحث السلطات المالية المحلية على وقف معاملات العملات المشفرة في المملكة المتحدة، وجاء في الالتماس:

"إن التشريع لحظر الدفع عن طريق أو قبول العملات المشفرة من قبل الشركات أو الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة، ويطلب من المنظمين في المملكة المتحدة (FCA و PRA) حظر المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية في المملكة المتحدة في العملات المشفرة مثل بيتكوين."

استشهد ليفرسيدج بسرد شائع لمكافحة العملات المشفرة، حيث قال إن العملات المشفرة مثل بيتكوين ليس لها قيمة جوهرية و "يمكن أن يكون لها تأثير مزعزع للاستقرار على المجتمع، وغالبًا ما تستخدم للنشاط الإجرامي". يعتقد المستشار أيضًا أن تعدين العملات المشفرة "ضار بالبيئة".

ووفقًا لموقع الويب الخاص بحكومة المملكة المتحدة والبرلمان، فإن الموعد النهائي لتقديم الالتماس هو ٧ يوليو ٢٠٢١. وفي وقت كتابة المقالة، جمعت العريضة ١٠٨ توقيعات.

في مقابلة أجريت يوم ١٣ يناير مع المستشار المحترف المتخصص في الشؤون المالية، أشار ليفرسيدج إلى أن فرض حظر شامل على معاملات العملات المشفرة في المملكة المتحدة سيساعد في تطبيق القانون لتقليل قوة المجرمين الذين يستخدمون العملات المشفرة مثل بيتكوين في أنشطة غير مشروعة. جادل الاتحاد الدولي للملكية الفكرية: "إن تطبيق القانون لن يلحق بهم جميعًا أبدًا، ولن يمسك بمعظمهم، لكن تدمير قاعدتهم المالية يقلل من قوتهم".

قال ليفرسيدج أيضًا إن حظر العملات المشفرة سيؤدي على الفور إلى انهيار السوق: "إذا أخذت حكومة المملكة المتحدة زمام المبادرة من خلال حظر المعاملات على العملات المشفرة كطلبات العريضة، فسيؤدي ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل، مما يؤدي إلى انهيار العملات المشفرة بين عشية وضحاها".

حُكم IFA هو أنه ينبغي على جميع مستثمري العملات المشفرة بيع ممتلكاتهم على الفور: "لذلك إذا كنتم تحتفظون بالعملات المشفرة الآن، فإن نصيحتي لك هي العثور على أحمق أكبر منكم والتخلص منها بسرعة." كذلك أخبر ليفرسيدج كوينتيليغراف أنه "لم يمتلك أيًا من العملات المشفرة ولن يشتريها أبدًا"، حتى لو كان يعلم أنها ستجلب له مئات بالمائة من العائدات.