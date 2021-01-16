سعر بيتكوين ينخفض إلى أقل من ٣٥ ألف دولار على الرغم من كشف بايدن النقاب عن دفعة تحفيز بقيمة ١,٩ تريليون دولار

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 12:52 صباحاً - انخفضت بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٣٥٠٠٠ دولار يوم ١٥ يناير حيث أدت القوة المتجددة في الدولار الأمريكي إلى زيادة الضغط على أكبر عملة مشفرة. ارتدت بيتكوين من الدعم عند ٣٤٣٠٠ دولار ويتم تداولها عند ٣٥٣٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ٤ ساعات (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

عملة بيتكوين تعود إلى ٣٠ ألف دولار

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو وصول زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ٢٤ ساعة في وقت كتابة المقالة يوم الجمعة، مع ٣٤٠٠٠ دولار حتى الآن بمثابة دعم.

شهد اليوم السابق استعادة الزوج لمستوى ٤٠ ألف دولار للحظة وجيزة قبل أن يتراجع إلى النطاق في الممر الذي تشكل في بداية الأسبوع. وقد عزز الانخفاض الأخير الافتراض بأن عملة بيتكوين ستستمر في هذا الممر، والذي يحتوي على ٣٠ ألف دولار كدعم و٤٠ ألف دولار كسقف تقريبي.

وقد أوضح مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف في سلسلة من التغريدات أن "توحيد #بيتكوين يعتبر أمرًا صحيًا للغاية للسوق بعد التحرك الدافع الهائل إلى ٤١٥٠٠ دولار"، مضيفًا:

"#بيتكوين تقترب من منطقة الارتداد هنا حيث رفضنا المقاومة الحاسمة حول ٤٠٠٠٠ دولار. وهي تستفيد من حقيقة المزيد من التوطيد قبل استمرار الزخم الصعودي. وهو أمر صحي تمامًا."

تحليل التنصيف يشير إلى "احتمال ارتفاع ٧ أضعاف"

تزامن التراجع الجديد لعملة بيتكوين مع ارتفاع مؤشر عملة الدولار الأمريكي (DXY) على خلفية خطة منحة التحفيز بسبب جائحة فيروس كورونا التي وضعها الرئيس المنتخب جو بايدن والبالغة ١,٩ تريليون دولار. وعلى الرغم من خطورة توسع العرض بالدولار الأمريكي، بدا أن الأسواق تتفاعل بشكل إيجابي مع الخطط، مما أدى إلى ارتفاع DXY على حساب بيتكوين، والذي يظهر ارتباطًا عكسيًا معه.

وقد لخص جوزيف يونغ المحلل الداخلي لكوينتيليغراف قائلًا إن "السياق هو: ينفجر الدولار في أطر زمنية متعددة. انتعاش قوي تمامًا في منطقة دعم متعددة الأشهر. ويجادل البعض بأن هذا أمر سيء بالنسبة لبيتكوين والذهب والأصول التي تنطوي على مخاطر، ومن هنا جاء السرد".

زوج بيتكوين مقابل الدولار (بيتستامب) مقابل DXY (برتقالي). المصدر: تريدينغ فيو

وأشار يونغ إلى أنه في أسواق المشتقات، كان "شراء المستثمرين عند الانخفاض" يسبب صداعًا إضافيًا، ومن المحتمل أن يثبط احتمالات ارتفاع الانتعاش.

ومع ذلك، بالنظر بصورة أوسع، كانت بيتكوين أفضل أداءً مقارنة بالدورات الصاعدة السابقة. ووفقًا لمورد التحليلات على السلسلة إكونوميتريكس، ترك هذا الباب مفتوحًا لمزيد من المكاسب الواضحة.

مقارنة أسعار البيتكوين بعد التنصيف اعتبارًا من ١٥ يناير. المصدر: إكونويتريكس/تويتر

وجاء في جزء من تغريدة مع رسم بياني مقارن أن "هذا السوق الصاعد لا يتوقف عند ٤٠ ألف دولار،".