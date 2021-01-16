اللاعبون لا يزالون هم أسياد إنفيديا، ولكن يمكن للقائمين بتعدين إيثريوم تغيير ذلك

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 12:52 صباحاً - عالجت شركة إنفيديا العملاقة لأجهزة الألعاب النقص المستمر في خط إنتاجها الجديد آر تي إكس ٣٠٠٠ بعد ارتفاع الطلب من اللاعبين، وبدرجة أقل، القائمين بتعدين العملات المشفرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخفض التوافر.

حيث قالت المديرة المالية لشركة إنفيديا، كوليت كريس، إن الشركة لم يكن لديها رؤية جيدة لمقدار الطلب الذي جاء فقط من مُعدني العملات المشفرة، لكنها لا تعتقد أن هذا يمثل جزءًا كبيرًا من العمل في هذا الوقت.

يأتي هذا على الرغم من التقارير التي تفيد بأن بعض القائمين بتعدين إيثريوم (ETH) يقومون ببناء منصات تتألف من ٧٨ بطاقة رسومات جي فورس آر تي إكس ٣٠٨٠ من إنفيديا، والتي تقدر بصافي أرباح أصحابها بقيمة ١٢٢٠٠٠ دولار سنويًا.

وقد اقترحت كريس أن أي طفرات مستقبلية في الطلب من المعدّنين يمكن أن تقدم فرصة جيدة لإعادة تشغيل خط إنتاج CMP للشركة. تشير CMP إلى مجموعة من بطاقات رسومات إنفيديا التي تم إنشاؤها خصيصًا لتعدين العملات المشفرة، والتي يتم شحنها بدون مخرجات العرض غير الضرورية للمهمة المعنية.

في حديثه في المؤتمر السنوي التاسع عشر لمنتدى جي بي مورغان للتكنولوجيا/السيارات يوم ١٢ يناير عبر سيكينغ ألفا عن ألفا، أخبرت كريس جمهورًا من المستثمرين أنه إذا لاحظت الشركة أي طلب من المعدّنين المحتملين، فسوف يفكرون في تصنيع المزيد من بطاقات الرسومات الخاصة بالتعدين.

حيث قالت كريس: "لذلك، باختصار، إذا بدأ طلب العملات المشفرة أو إذا رأينا قدرًا ذا مغزى، فيمكننا أيضًا استغلال هذه الفرصة لإعادة تشغيل خط إنتاج CMP لمعالجة الطلب المستمر على التعدين".

تعتقد المديرة المالية أن غالبية الطلب لا يزال يأتي من قاعدة مستخدمين تركز على الألعاب بشكل أساسي، مضيفة أن الطلب على الألعاب وحده تجاوز قدرة العرض للشركة.

حيث أوضحت كريس أن تعدين العملات المشفرة كان أحد التطبيقات الفريدة العديدة الناتجة عن الطبيعة القابلة للبرمجة لبطاقات إنفيديا، والتي ساعدت في دفع نمو السوق في الماضي:

"نعم. لذا، فإن العملات المشفرة مثيرة للاهتمام. لذا، كانت وحدات معالجة الرسومات، كما تعلم، قابلة للبرمجة لسنوات عديدة، وهي تتيح إمكانية اكتشاف التطبيقات الجديدة باستمرار لاستخدام وحدات معالجة الرسومات الإجمالية، وقد أدى ذلك إلى نمونا الإجمالي في السوق. يعد تعدين العملات المشفرة أحد هذه التطبيقات".

ووفقًا لكريس، ستظل قدرة العرض لشركة إنفيديا متقلصة حتى بداية الربع الثاني على الأقل، ومن المتوقع أن تظل الإيرادات ثابتة حتى ذلك الوقت.