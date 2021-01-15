مالكو محافظ ليدجر يبلغون عن تهديدات مروعة بعد تسريب ٢٠ ألفًا من السجلات

تام شمس - الجمعة 15 يناير 2021 08:56 صباحاً - يتلقى مستخدمو ليدجر رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني في أعقاب إبلاغ الشركة المصنعة لأجهزة المحافظ بأن ٢٠ ألفًا من عملائها قد تأثروا بخرق ضخم آخر للبيانات.

فبحسب ما ورد أرسل واحد أو أكثر من المبتزين الذين يستخدمون الاسمين دارين بورلو وديني هورنيغ رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين الذين يقولون إن معلوماتهم الشخصية تم الإفراج عنها نتيجة لخرق البيانات في ليدجر في يونيو ويوليو من العام الماضي.

حيث قال مستخدم ريديت Crypthomie، وهو مضيف طيران سابق عمل في الإمارات العربية المتحدة، إن والده مالك ليدجر تلقى رسالة اليوم. وقد تضمن البريد الإلكتروني اسمه وعنوان منزله ورقم هاتفه وطلب ٠,٣ بيتكوين (BTC) أو ١٠ إيثريوم (ETH) - بقيمة ١٢٠٠٠ دولار تقريبًا - وإلا فسيواجه عنفًا جسديًا. تصدر Crypthomie عناوين الأخبار في مجال العملات المشفرة مؤخرًا بسبب عدم قدرته على سداد قرض بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار لشراء بيتكوين في ذروة ارتفاع ٢٠١٧.

قال مستخدم ريديت: "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد وقد ارتكبت ليدجر خطأ فادحًا". "أنا أعلم أن هؤلاء المحتالين الذين يرسلون رسائل بريد إلكتروني بالمئات يحاولون فقط استغلال حظهم من خلال بث الخوف، ولكن عندما يتعلق الأمر بسلامة عائلتك، فهذه قصة أخرى."

"لا تنخدعوا، لن يأتي أحد إلى منزلكم ليقتلكم، لكن هذا الشعور بعدم الأمان هو فضيحة ويجب على ليدجر أن تفعل شيئًا حيال ذلك."

أبلغ مستخدمو ليدجر الآخرون عن تلقي رسائل بريد إلكتروني مماثلة مع مطالب بدفع فدية عملات مشفرة في غضون ٢٤ ساعة وإلا فسيواجهون عواقب "مروعة".

كما قال المحتال في بريد إلكتروني آخر: "هل أنت قادر على تخيل كل العواقب المحتملة التي يمكن أن تحدث لكم ولأحبائكم؟". "آمل ألا تدمروا كل شيء من خلال اتخاذ القرار الخاطئ.

في حين أن هجمات العالم الحقيقي لسرقة العملات المشفرة هي أندر بكثير من عمليات الاختراق أو الاحتيال، إلا أنها تحدث. يحتفظ مهندس بيتكوين "جيمسون لوب" (الذي يعيش خارج الشبكة) بقائمة بالمقالات الإخبارية التي تبلغ عن هجمات لسرقة العملات المشفرة.

جاءت التهديدات بعد يوم من إعلان ليدجر أنه تم تسريب بيانات من حوالي ٢٠ ألف مستخدم آخر عبر شوبيفاي، وألقت باللوم على "الأعضاء المارقة" من فريق دعم المنصة.

تضمن خرق البيانات الأصلي في يونيو ويوليو ٢٠٢٠ حوالي ١٠٧٥٣٨٢ عنوان بريد إلكتروني من المستخدمين المشتركين في النشرة الإخبارية لليدجر، والمعلومات الشخصية (بما في ذلك عناوين المنزل) الخاصة بـ ٢٧٢٨٥٣ من طلبات أجهزة المحافظ. أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي أن المتسللين المسؤولين عن الاختراق قد جعلوا جميع معلومات عملاء ليدجر متاحة للجمهور، مما زاد من مخاطر هجمات التصيد والابتزاز والاختطاف.

وردًا على هذه الهجمات، ذكرت ليدجر أنها ستعمل مع شركة التحليلات تشيناليسيس وغيرها لتتبع محافظ المحتالين. وقد قالت ليدجر إنها ستبلغ سلطات إنفاذ القانون عن أي معاملات غير مشروعة، وفي ذلك الوقت قد تكون قادرة على "تجميد الأصول المشفرة في حالة هبوطها في البورصات". رتبت ليدجر أيضًا مكافأة قدرها ١٠ بيتكوين - ما يقرب من ٣٩٠ ألف دولار في وقت كتابة المقالة - "للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال ومقاضاة ناجحة" للمحتالين.

ومع ذلك، فإن بعض مستخدمي ليدجر الذين يعتقدون أنهم ما زالوا في خطر يبدون غير راضين عن استجابة الشركة، معربين عن شكوكهم بشأن الافتقار إلى الأمان والمطالبة بالتعويض.

قال مستخدم تويتر CryptoPilot٢: "ينبغي منح صندوق المكافآت البالغ ١٠ بيتكوين للعملاء المتأثرين وليس صائد الجوائز".

وأشار آخرون إلى المفارقة في أن الشركة التي تقدم أمانًا متطورًا للعملات المشفرة تعاني مثل هذا الخرق الهائل للبيانات. حيث قال المستخدم illtech٨ "كنت على وشك شراء محفظتكم ورأيت الأخبار في اليوم التالي".

"تستند علامتكم التجارية بالكامل إلى الثقة، والآن لا يثق بكم أحد. لا يوجد رجوع من هذه الفضيحة".