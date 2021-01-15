تدفقات غرايسكيل تبلغ إلى ٣,٣ مليارات دولار في الربع الرابع محطمةً الأرقام القياسية

تام شمس - الجمعة 15 يناير 2021 03:48 صباحاً - واصل المستثمرون المؤسسيون تكديس منتجات غرايسكيل في الربع الأخير، مما يبرز الحاجة الملحة المستمرة للتعرض لبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

بلغ إجمالي الاستثمارات في مجموعة منتجات غرايسكيل ٣,٣ مليارات دولار في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، والتي تُرجمت إلى متوسط ​​تدفقات أسبوعية بقيمة ٢٥٠,٧ مليون دولار، حسبما أفادت شركة إدارة الأصول الرقمية يوم الخميس. وهذه زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن الربع الثالث عندما حصدت منتجات غرايسكيل ١,٠٥ مليار دولار.

أنتج صندوق بيتكوين تراست من غرايسكيل ٢١٧,١ مليون دولار في متوسط ​​التدفقات الأسبوعية. وشهد إيثريوم تراست استثمار ٢٦,٣ مليون دولار في المتوسط ​​في رأس المال الجديد.

جاء ٩٣ في المائة من الاستثمارات الجديدة من مستثمرين مؤسسيين، وكان مديرو الأصول يمثلون الحصة الأكبر، وفقًا لغرايسكيل. هذه زيادة تسع نقاط مئوية عن الربع الثالث عندما شكلت المؤسسات ٨٤٪ من رأس المال الجديد.

في عام ٢٠٢٠ بأكمله، بلغ إجمالي الاستثمارات في منتجات غرايسكيل ٥,٧ مليارات دولار. وهذا يمثل أكثر من أربعة أضعاف التدفق التراكمي بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩.

تعكس بيانات غرايسكيل نقطة تحول في بيتكوين في عام ٢٠٢٠، حيث بدأ مستثمرو الأموال الذكية في النظر إلى الأصل الرقمي على أنه تحوط تضخمي ومخزن طويل الأجل للقيمة. ساعد هذا السرد في دفع بيتكوين إلى سعر يقارب ٤٢٠٠٠ دولار في أوائل يناير بعد أن تضاعفت في ثلاثة أسابيع فقط.

أدى التبني المؤسسي لبيتكوين إلى وضع الأصل على طريق النضج، وفقًا لجيف كوري، المدير التنفيذي لبنك غولدمان ساكس. ومع ذلك، فقد أقر بأن بيتكوين لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتم اعتباره أصلًا من الدرجة المؤسسية.

يمكن إعطاء السوق الصاعد قوة دفع إضافية في الأسابيع المقبلة حيث تعد إدارة بايدن القادمة برنامج تحفيز بقيمة عدة تريليونات من الدولارات. يدفع الانخفاض الكبير في قيمة الدولار الأمريكي المزيد من المستثمرين إلى بيتكوين.