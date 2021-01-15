داكسي تنضم إلى مجموعة كريبتو يو كيه التجارية ذاتية التنظيم كعضو تنفيذي

تام شمس - الجمعة 15 يناير 2021 03:48 صباحاً - تنضم بورصة الأصول الرقمية داكسي إلى كريبتو يو كيه، وهي رابطة تجارية ذاتية التنظيم لصناعة العملات الرقمية في المملكة المتحدة.

ووفقًا لإعلان من كريبتو يو كيه اليوم، ستنضم داكسي إلى المجموعة بصفتها العضو التنفيذي الثامن جنبًا إلى جنب مع بورصات باينانس.يو كيه وكوين بيز وكريبتو كومبير وإلكترونيوم وإيتورو وريبل وسيمونز آند سيمونز. سيكون الأعضاء التنفيذيون مسؤولون عن التعاون "لقيادة الاتجاه الاستراتيجي للرابطة" بالإضافة إلى العمل مع صانعي السياسات الحكومية في المملكة المتحدة لتطوير إطار عمل تنظيمي للعملات المشفرة.

حيث قالت كاثرين وولر، العضو المنتدب لشركة داكسي في المملكة المتحدة، إن إضافة البورصة دليل على "دور وتأثير الشركة المتزايد في نظام العملات المشفرة البيئي في المملكة المتحدة".

تشكلت مجموعة التنظيم الذاتي في أوائل عام ٢٠١٨ وأضفت أكثر من ٥٠ عضوًا مع نمو اعتماد العملات المشفرة في المملكة المتحدة. انضم ذراع باينانس البريطاني إلى كريبتو يو كيه كعضو تنفيذي في أغسطس، بينما أصبحت شبكة المدفوعات المشفرة إلكترونيوم جزءًا من المجموعة في نوفمبر.

وقد صرحت كريبتو يو كيه بأنها تركز حاليًا على الاستجابة للاستشارة العامة لوزارة الخزانة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالنهج التنظيمي للعملات المستقرة عبر الحدود وغيرها من الأصول المشفرة. وأعلنت الهيئة الحكومية الخميس الماضي أنها ستقبل الردود حتى ٢١ مارس.

تأتي إضافة داكسي كعضو تنفيذي قبل أسبوع فقط من الموعد النهائي للرد على اقتراح نوفمبر من هيئة السلوك المالي في البلاد، أو FCA. ففي ٢٢ يناير، ستغلق هيئة الرقابة المالية المشاورات العامة حول التغييرات المقترحة للطريقة التي ترفع بها هيئة السلوك المالي (FCA) الرسوم.