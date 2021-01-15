أحد المتداولين: إذا لم تكسر بيتكوين المستويات القياسية على الفور، فلن يكون هذا أسوأ شيء

تام شمس - الجمعة 15 يناير 2021 03:48 صباحاً - بعد صعودها إلى ما بعد ٤٠ ألف دولار، والتصحيح مرة أخرى إلى ما يقرب من ٣٠ ألف دولار، ارتدت بيتكوين (BTC) مرة أخرى. ولكن قد يكون التوقف قبل القفز إلى أعلى المستويات السابقة بالقرب من ٤٢٠٠٠ دولار أمرًا جيدًا للأصل، وذلك وفقًا لبريان كروغسغارد، المتداول وصانع البث الذي يحمل اسم LedgerStatus على تويتر.

حيث قال كروغسغارد لكوينتيليغراف يوم الخميس:"كان تصحيح بيتكوين صحيًا في بيئة صعودية قوية، مما يعني العودة إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٠ يومًا". "مع وجود ارتداد قوي الآن، حان الوقت لمعرفة إذا ما كانت ستستمر في الارتفاع فورًا، أو تقضي وقتًا أطول في التوحيد المطول، والذي أعتقد أنه سيكون صحيًا."

بالكاد تجاوزت عملة بيتكوين ٤٠ ألف دولار صباح يوم الخميس قبل أن تتعافى بشكل طفيف، متراجعة مرة أخرى إلى نطاق ٣٩ ألف دولار، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو في وقت كتابة المقالة.

كان تجاوز علامة ٣٦٠٠٠ دولار خطوة مهمة للأصل، وفقًا لتعليقات CryptoWendyO، المتداول والمحلل على تويتر. حيث قالت لكوينتيليغراف يوم ١٢ يناير، قبل استرداد بيتكوين للمستوى: "ما لم نستعيد مستوى ٣٦٠٠٠ دولار، فأنا لا أستبعد المزيد من الانخفاض". تجاوز الأصل مؤخرًا ٣٦٠٠٠ دولار. ويظهر مخطط سعر بيتكوين على مدار أربع ساعات الآن قاعًا أعلى.

المصدر: تريدينغ فيو.كوم

يُظهر التعليق المحدث من CryptoWendyO اتجاهًا صعوديًا على السعر في الوقت الحالي. حيث أخبرت كوينتيليغراف يوم الخميس:

"شهدت بيتكوين انتعاشًا مذهلًا في صندوق الدعم الذي يبلغ ٣٤٢٠٠ دولارًا أمريكيًا بعد هذا الانخفاض الحاد بنسبة ٢٥٪ تقريبًا. وأنا نفسي لا أصدق، ولكن أساسيات ٢٠٢٠/٢٠٢١ مختلفة عن تاريخ بيتكوين السابق، وأعتقد حاليًا أننا سنستمر في الارتفاع وأنا أتوقع أن نقلب ٤٢٠٠٠ دولار ونجري جولة مماثلة بعد أن شهدنا انخفاضًا في ١/٧/٢٠٢١ من ٣٤٢٠٠ دولار إلى ٢٨٠٠٠ دولار لاختبار ٤٨٠٠٠ دولار."

فيما يتعلق بحركة السعر الأخيرة، يرى كروغسغارد ارتباطًا بأحد منتجات بيتكوين في السوق السائدة. "يبدو أن إغلاق GBTC وإعادة فتحه للودائع كان له تأثير حقيقي على الطلب على العملات، حيث أن إعادة فتح أسواقهم كانت بمثابة القاع"، حسبما افترض كروغسغارد. "أعتقد أننا سنستمر في رؤية الطلب المؤسسي عند أي انخفاضات."

تُدار GBTC بواسطة غرايسكيل، وهي في الأساس شكل أسهم لبيتكوين، حيث يتم دعم كل سهم بجزء بسيط من عملة بيتكوين واحدة. قامت الشركة بتعليق استثمارات BTC Trust في ديسمبر ثم أعادت فتحها هذا الشهر.