كوين بيز تفتح الباب لإدراج المزيد من العملات المشفرة باستخدام أسيت هاب

تام شمس - الجمعة 15 يناير 2021 12:48 صباحاً -

أعلنت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، عن منصة جديدة مصممة لمساعدة المُصدرين في إدراج أصولهم بشكل أكثر كفاءة - وربما، دون الحاجة إلى المرور بعملية الإدراج المرهقة التي تستخدمها الشركة حاليًا.

وقد صرح سوروجيت تشاترجي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في كوين بيز، إن كوين بيز أسيت هاب هو "منتج بسيط ومبسط للمصدرين لإدراج أصولهم وأعمالهم" مع البورصة. حيث قال إن "الهدف هو واجهة واحدة في كوين بيز لمصدري الأصول الرقمية لإدارة دورة الحياة الكاملة لأصولهم".

ستحافظ المنصة، التي تم تقديمها يوم الخميس، على عملية تقييم قوية لضمان أن كل أصل يلبي متطلبات كوين بيز القانونية والامتثالية والأمنية. علاوة على ذلك، يمكن للمصدرين البدء في استخدام أسيت هاب عن طريق ملء طلب رسمي.

يطلب التطبيق من المُصدر سرد اسم الأصل ورمز المؤشر، بالإضافة إلى الإجابة على بعض الأسئلة حول منتجهم. ثم يتم أخذ المتقدمين من خلال عملية مراجعة الامتثال.

يعتبر البعض في الصناعة أن قائمة كوين بيز هي المعيار الذهبي لمشروعات العملة المشفرة لأنها تفتح الباب لعشرات الملايين من المستثمرين. كذلك توفر للمشاركين طريقة سهلة لتحويل الأموال الورقية إلى أصول رقمية دون الحاجة إلى إيداع بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أولًا.

وعلى الرغم من أن كوين بيز تجري مراجعات دورية لمشاريع العملات المشفرة، فإن الإدراج في منصة كوين بيز الرئيسية ليس بالأمر السهل. وفي الوقت الحالي، تم إدراج أكثر من ٤٠ أصلًا. كما توفر منصة التداول الاحترافية الخاصة بها، كوين بيز برو، الوصول إلى أكثر من ٩٠ أصلًا.

يبدو أن عام ٢٠٢١ سيكون عامًا طموحًا للغاية بالنسبة إلى كوين بيز. فبحسب ما ورد تجري الشركة محادثات مع غولدمان ساكس للمساعدة في إطلاق اكتتابها العام الأولي، والذي قد يتم تحديده في وقت لاحق من هذا العام. جلبت المنصة عشرات المليارات من الدولارات من رأس المال المؤسسي خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على الأصول الرقمية.