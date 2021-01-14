شرح إنترنت الأشياء IoT وكيف تعمل وتأثيرها في العالم

إنترنت الأشياء المفهوم المعروف ب IoT اختصارا ل Internet of Things بكلمات بسيطة ، هو مفهوم تقني لربط جميع الأشياء و الأجهزة كيف ما كانت نوعها في العالم بالإنترنت للتحكم فيها عن بُعد من خلال البرامج و التطبيقات وتبادل البيانات في الوقت الفعلي عبر خادم اي سيرفرات أو بشكل مباشرة.

يسمح مفهوم انترنت الأشياء للشركات والأفراد بأن يكونوا أكثر ارتباطًا بالعالم من حولهم والقيام بعمل هادف بكفاءة عالية مما يسمح للعالم بأن يكون أكثر ارتباطا.

يكمن أبسط تفسير لإنترنت الأشياء في رغبة كل من المستخدمين والشركات في جلب إمكانات الشبكة العالمية إلى ما وراء أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

أصبح إنترنت الأشياء (IoT) موضوعا للنقاش في العديد من الاماكن لا و بل اكثر فإن إنترنت الأشياء ، كبرى المنظمات بدأت تنظر على انه المستقبل الكبير للعالم و البشرية بحيث الأجهزة ستعمل من أجل الفرد، يرى الكثير من المتحمسين الإيجابيين بأن إنترنت الأشياء لن تؤثر في كيفية عيشنا فقط ولكن أيضًا ستؤثر عن طريقة نظرتنا و تعاملاتنا في الحياة.

ما هو إنترنت الأشياء (IoT) – كيف يعمل ولماذا هو مطلوب. أمثلة على استخدام تقنية إنترنت الأشياء في الحياة اليومية. مزايا وعيوب استخدام التكنولوجيا الذكية. دعونا نلقي نظرة على ماهية إنترنت الأشياء ، وما هي أمثلة استخدامه الموجودة بالفعل اليوم وما يمكن توقعه في المستقبل القريب.

ما هي إنترنت الأشياء IoT بالضبط ؟ وما هو تأثيره على البشرية؟

إنترنت الأشياء هو تفاعل الأجهزة مع بعضها البعض والعالم الخارجي ، مما يستبعد المشاركة البشرية ، والتي يمكن بسببها تغيير بعض الأعراف الاقتصادية والاجتماعية.

في الوقت الحاضر ، يمكن اعتبار إنترنت الأشياء هو الحد الأقصى للخيال حول تطوير التقنيات – نهج مختلف من الناحية المفاهيمية في التفاعل البشري مع الإلكترونيات “الذكية”.

إذا كان يمكن للمرء أن يحلم بشيء من هذا القبيل قبل قرن من الزمان ، فهو اليوم مجرد مرحلة أخرى من التطور تتعلق بالمستقبل غير البعيد.

إذا تعمقت قليلاً في التاريخ ، فإن أول شخص ذكر إنترنت الأشياء كان ‘نيكولا تيسلا المخترع والمهندس والكهربائي ومهندس الميكانيكيا’. وتوقع دور الخلايا العصبية في موجات الراديو التي تتحكم في كل الأشياء. لقد كان مجرد توقع ، والذي لأسباب عديدة لا يمكن تطبيقه عمليًا في ذلك الوقت.

ولكن بعد أقل من مائة عام ، طبق كيفن أشتن لأول مرة إنترنت الأشياء (IoT) في مجال الخدمات اللوجستية – حيث تم إرفاق علامة لاسلكية بكل منتج ، والتي تم من خلالها تتبع حركة البضائع على طول السلسلة التجارية ، من المستودع إلى الشراء.

تم إرسال جميع المعلومات المتعلقة بحركة المنتجات إلى الشبكة ، وعند الحاجة إلى تجديد المخزون ، لم تكن البضائع في المستودع ، ولكن تم إرسالها إلى المتجر.

انترنت الأشياء ليس مجرد أتمتة مجال معين نواجهها في حياتنا اليومية ، بل هو شيء آخر. للتعرف على الفرق بين أتمتة العمليات ومفهوم إنترنت الأشياء ، فكر في مثال آلة القهوة. من أجل شرب القهوة في لحظة معينة ، يجب وضع الحبوب في الماكينة وضبط الوقت الذي يجب أن تعمل فيه ماكينة القهوة. في ساعة محددة بدقة ، سيبدأ الجهاز عمله.

في الوقت نفسه ، ربما تغيرت تفضيلاتك ، وبدلاً من القهوة ، أردت شاي أو حليب ساخن. مع أتمتة العملية ، بغض النظر عن أي شيء ، لا يزال بإمكانك الحصول على القهوة. وهذا يعني ، في هذه الحالة ، أن مركز قيادة الألة هو شخص، وإذا لم يعيد برمجة آلة القهوة لوقت مختلف أو أوقفها ، فالآلة ستستمر في صنع القهوة كما تم برمجتها باستمرار مادام لم يقم الشخص بايقافها. أما باستخدام مفهوم إنترنت الأشياء ، يمكنك ببساطة تغيير الأمر من خلال أداة ذكية تعطي إشارة لإيقاف تشغيل ماكينة القهوة وتشغيل الغلاية. وهكذا تحصل على المشروب الذي يناسبك في الوقت الحالي، مع جعل آلة القهوة تفهم أنك قد غيرت تفضيلاتك من القهوة للحليب الساخن أو الشاي.

يجعل إنترنت الأشياء من الممكن عدم وضع برنامج لتحقيق هدف ، ولكنه يسمح فقط للشخص بتشكيل هدف يتم تحقيقه نتيجة تفاعل الجهاز الرئيسي ، الذي يعمل كمركز واحد ، والجهاز المنزلي الذي سيقوم بالعمل.

هناك الكثير من التعقيدات حول ” إنترنت الأشياء ” ولكننا نريد أن نوصل لكم الأساسيات المهمة التي تجعلك تبحث أكثر عن الموضوع بشكل جدي خصوصا في الأبحاث الأكاديمية والمقالات و الكتب التي تتحدث عن مستقل عالمنا التكنولوجي الرقمي. هناك الكثير من النقاشات التقنية و السياسية المتعلقة بالموضوع ، لكن الكثير من الناس ما زالوا يحاولون فهم اساسيات ” إنترنت الأشياء يوما بعد يوم “.

أصبح الاتصال بالإنترنت متاحًا على نطاق واسع ، و تكلفة الاتصال اصبحت رخيصة جدا، و يتم اختراع المزيد من الأجهزة التي تحتوي على إمكانات الأتصار اللاسلكي والوايفي Wifi وأجهزة الاستشعار، وتكاليف هذه التكنولوجيا تنخفض كل سنة تقريبا، كما أن اختراق الاجهزة الالكترونية يصعب يوما بعد يوم. كل هذه الأمور تخلق مجالا هائلا لنشاط إنترنت الأشياء، التي تساعد في ربط كل الأجهزة كيف ما كان نوعنا مع بعضها البعض لأغراض تخدم البشرة.

إنترنت الأشياء بعبارات مبسطة.

ببساطة ، هو توصيل أي جهاز رقمي إلكتروني له زر ايقاف و تشغير إلى الإنترنت. وهذا يشمل كل شيء من الهواتف المحمولة ، اجهزة صنع القهوة ، الغسالات ، سماعات الرأس ، المصابيح ، والأجهزة القابلة للارتداء ، وأي شيء آخر يمكنك التفكير فيه . ينطبق هذا أيضًا على مكونات الماكينات ، على سبيل المثال المحرك النفاث لطائرة أو مثقاب حفار النفط . كما ذكرت ، إذا كان لديه مفتاح تشغيل وإيقاف ، فمن المحتمل أن يكون جزءًا من IoT ” إنترنت الأشياء ” .

من خلال الإنترنت ، أصبح من الممكن إدارة أشياء كثيرة. لم تعد الشبكات المتصلة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مفاجئة ، كما أن المعدات الصناعية التي يتم التحكم فيها من مركز واحد ليست جديدة أيضًا لفترة طويلة.

ومن المخطط في المستقبل القريب دمج مفهوم واحد للأجهزة المنزلية للمنزل الذكي ، والذي سيخمن رغبات المالكين ويؤدي الوظائف الموكلة إليهم باستخدام جهاز مبرمج.

حتى الساعة هناك أكثر من 30 مليار جهاز متصل في بينهم … (حتى أن البعض يقدر هذا الرقم ليكون أكثر من 100 مليار). إن إنترنت الأشياء عبارة عن شبكة ضخمة من “الأشياء” المتصلة , والتي تتضمن أيضًا الأشخاص. في علاقات متبادلة فيما بينهم .

الاحتمالات المدرجة هي عالم إنترنت الأشياء ، الذي يتغلغل في جميع مجالات الحياة البشرية الجديدة. بالفعل ، تجاوز عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت حتى الآن 30 مليارًا و العدد غير دقيق ، وبحلول السنوات المقبلة سيتجاوز عددها ملايير الأجهزة النتصلة و المترابطة.

كيف يعمل إنترنت الأشياء.

هناك العديد من المجالات التي يمكن أن يعمل فيها إنترنت الأشياء ، لنتعرف من خلالها على كيفية عمل إنترنت الأشياء. ولكي يحدث هذا ، يجب استيفاء ثلاثة شروط – إنشاء مركز واحد ، واستخدام معيار واحد ، وضمان أمن نقل البيانات.

إن إنشاء مركز إنترنت الأشياء واحد يلغي استخدام الشخص في نقل البرامج لتحقيق الهدف. يجب أن يحل مكانه جهاز ذكي يقوم بتوزيع الأوامر داخل الشبكة بين الأجهزة.

يجب أن يتم تبادل البيانات بلغة واحدة ، حيث لا يزال مبتكرو مفهوم إنترنت الأشياء يواجهون مشاكل خطيرة.

تقوم كل شركة ، سواء كانت Apple أو Google أو Microsoft ، بتطوير الخوارزمية بشكل منفصل ، لذلك في المستقبل القريب يمكننا الاعتماد فقط على اختراع نوع من الشبكات المحلية ، والتي سيكون من الصعب الاتصال بها حتى داخل منطقة حضرية واحدة.

في المستقبل ، من المحتمل أن يتم اعتماد الشبكة الأكثر نجاحًا كمعيار وتصبح شبكة عالمية.

بطبيعة الحال ، يجب أن يتم نقل البيانات في وضع آمن تمامًا وحماية الشبكة من القرصنة من قبل المتسللين. خلاف ذلك ، سيتلقى المهاجم معلومات كاملة عن المالك ، والتي يمكنه استخدامها لأغراض إجرامية.

ما فائدة إنترنت الأشياء (IoT)؟

يحصل أي شيء متصل بالإنترنت على فرصة فريدة لتلقي ونقل المعلومات. هذه القدرة تجعل الشيء ذكيا بناءا على البيانات التي أعطيت له، مما يعني أنه أكثر فعالية من حيث المهمة التي برمجت الجهاز من أجله، غير أن هذا الذكاء اصبح أكثر ذكاءا عندما تم دمج بيانات الاجهزة فيما بينها و سمح بالتواصل عبر الإنترنت مثال: “ساعة ذكية” ، “مكبر صوت ذكي” ، “منزل ذكي” ، “مكتب ذكي” ، “سيارة ذكية”. عندما يجتمع كل تلك الأنواع من الذكاء عبر الخوازميات المبرمجة لذلك، تصبح السيارة على دراية بموعد ذهابك للعمل و تحضر نفسها لأجلك، دون أن تتدخل أنت في ذلك، و هكذا المنزل يؤمن نفسه بنفسه في خالة نسيت اغلاق النوافذ.

الآن لتكون تلك الأمثلة ذكية ليس بالضرورة امتلاكها لمساحة تخزين فائقة أو كمبيوترعملاق بالداخلها. إنما ما تحتاجه لتكون أكثر ذكاءا هو الاتصال بخادم أو سيرفر تخزين فائق أو كمبيوتر عملاق، شركة أو جهة تعمل على برمجته.

إذا كنت تعتقد أن مفهوم إنترنت الأشياء هو مسألة مستقبل بعيد ، فأنت مخطئ بشدة. بالفعل يمكننا الآن تقديم العديد من الأمثلة التي ستغير رأيك. على عكس الإنترنت للبشر ، يتم استخدام إنترنت الأشياء لفوائد عملية.

يؤدي إنترنت الأشياء عددًا من المهام المفيدة – فهو يقوم بأتمتة العمليات قدر الإمكان ، ويقلل الوقت وتكاليف المواد ، ويحسن الإنتاج.

كانت الخطوة الحقيقية الأولى نحو تحقيق الهدف هي توصيل الة تحميص الخبز بالكمبيوتر ، والتي حدثت في عام 1990 عن طريق إنهاء تصميمها بشريحة خاصة.

تمكن جون رومكي ، الذي أجرى هذا النوع من الاتصال ، عبر تشغيل الة تحميص الخبز من خلال التحكم فيها بجهاز كمبيوتر. ربما يكون هذا الاسم معروفًا بشكل أفضل بسبب بروتوكول اتصال شبكة الكمبيوتر إلى الكمبيوتر TCP او IP الذي تم إنشاؤه لاحقًا ، ولكن هذا الشخص قدم أيضًا مساهمة مهمة في تاريخ تطوير تقنيات إنترنت الأشياء.

من الناحية المثالية ، فإن إنترنت الأشياء هو ما يجمع المنزل ، وخدمات المدينة ، والنقل ، وجميع أنواع الخدمات التجارية معًا في شبكة اتصالات عالمية موحدة.

إنترنت الأشياء في أمثلة بسيطة؟

فيما يلي بعض الأمثلة لمن يستخدمون إنترنت الأشياء في الوقت الحالي:

عندما تعرف عبر هاتفك أين وصل ما طلبته عبر الإنترنت، فأنت تستخدم إنترنت الأشياء التقليدية.

عندما تعرف الشركة مكان شاحناتها و إتجاهاتها و سبب تأخرها، فهي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء.

عندما تقوم الثلاجة بتنبيهك أن الحليب سينتهي، و المكيف عندما يظبط حرارته مع الجو الداخلي و الخارجي للمنزل، فأنت في إنترنت الشياء الحديثة.

عندما يتلقى قسم الإطفاء على الفور إخطارًا بحدوث حريق في مكان ما في الغابة أو في مصنع.

عندما يتحكم مدير الشركة في المعدات ويراقب تدفق الإنتاج دون مغادرة المكتب.

يراقب اللوجستي المستودعات والنقل لتحديد العيوب وتحسين سرعة التسليم.

علب القمامة عالية التقنية المجهزة بألواح شمسية ووظيفة مكبس القمامة ونظام للإشارة إلى عمال المرافق عند امتلائها.

رقاقات تحديد الموقع الجغرافي والقياسات الحيوية المستخدمة للسيطرة على أعداد الحيوانات ، وكذلك للسيطرة على المجرمين تحت الإقامة الجبرية.

أجهزة الاستشعار وعدادات المياه المستخدمة لتقليل استهلاك المياه والأحمال على مرافق المياه في المدن الكبيرة (تستخدم ، على وجه الخصوص ، في ساو باولو وبكين).

أطباق الكلاب التفاعلية التي تسمح فقط بالوصول إلى الطعام عند استيفاء شروط أو مهام معينة.

الهدف الأسمى لإنترنت الأشياء

تقليل الحوادث وخسائر المواد الخام في النقل والإنتاج.

توزيع الكهرباء بكفاءة في قطاع الطاقة.

ملئ نقص اليد العاملة بالأجهزة

مراقبة الأمن في الشارع.

تتزايد قائمة الأجهزة “الذكية” يومًا بعد يوم ، وتشارك عشرات الشركات حول العالم في تطويرها. معظم الأجهزة قيد الدراسة مخصصة لترتيب الاحتياجات المحلية ، لكن إنترنت الأشياء لا يزال في المهد.

إنترنت الأشياء: الواقع والتوقعات

التأثير المتوقع لظهور نظام إنترنت الأشياء هو توحيد جميع الأجهزة “الذكية” تحت معايير موحدة. في الواقع ، يبدو كل شيء أكثر تعقيدًا – يحاول كل مطور إيجاد حل خاص به ، مما يجعل من الصعب دمج الأجهزة من مختلف الشركات المصنعة في شبكة واحدة.

بمساعدة الإدخال التدريجي لإنترنت الأشياء ، من الناحية النظرية ، سيكون من الممكن إنشاء مؤسسات مستقلة بالكامل لا تعتمد على البشر ولا تتطلب الوجود المستمر للعمال.

يمكن لهذا النظام أن يوحد مدنًا ودولًا بأكملها ، وربما الكوكب بأكمله (على الأقل الجزء المأهول من الأرض).

ولكن في الوقت الحالي ، يهدف التقدم إلى تلبية احتياجات المستهلك ، الذي هو على استعداد لدفع الكثير من المال لشراء مساعدين تقنيين جدد – ولدى بعض العلماء مخاوف معقولة جدًا من أن مشروعًا قويًا ، نظريًا قادرًا على توحيد البشرية جمعاء وإفادة الجميع ، سوف يدفنه التجارة ويتعطش للربح حتى من قبل الحصول على تنمية لائقة.

يجب أن يحول إنترنت الأشياء في شكله المثالي كل جهاز متصل ، إن لم يكن إلى فرد ، ثم إلى فرد قادر على تجميع “الخبرة” واتخاذ القرارات بشكل مستقل بناءً على وظائفه الأساسية ووفقًا لعوامل أخرى.

في الواقع الحديث ، يبدو أن هذا أمر صعب للغاية ، نظرًا لأن الكمبيوتر العملاق القوي حقًا مع قدر هائل من الذاكرة مطلوب لتخزين قاعدة بيانات مشتركة لجميع الأجهزة.

مشاكل تنفيذ نظام إنترنت الأشياء

يفسر الفرق بين النتيجة المتوقعة والواقع من خلال وجود العديد من المشكلات في تنفيذ إنترنت الأشياء. كيف يتم التعبير عنها؟

تعد الحاجة إلى البحث عن طرق برمجة بديلة إحدى اللحظات الصعبة الرئيسية ، ولا يزال المبرمجون في جميع أنحاء العالم يتعثرون حتى يومنا هذا.

تعمل التكنولوجيا “الذكية” الحديثة باستخدام خوارزميات مبرمجة تستند إلى أوامر وكتل منطقية أساسية. كل “عقل” الجهاز مخفي في كود البرنامج ، والذي له عيب كبير وهو قلة فرص التطور.

لذلك ، يقوم الجهاز ببساطة بتنفيذ الخوارزمية المحددة ولديه عدد من سيناريوهات العمل عندما يتلقى إجابات مختلفة أثناء التنفيذ.

إذا نشأ تعارض بين خوارزمية العمل والظروف التي نشأت والتي لم ينص عليها البرنامج ، فسيفشل البرنامج أو يقدم نتيجة مختلفة عما هو متوقع منه. والأهم من ذلك ، أنه لن يتعلم من هذه التجربة: سوف يتطلب الأمر مبرمجًا يكتشف كيفية إخراج البرنامج من مثل هذا الموقف.

تشظي التطورات هو ثاني أهم مشكلة. بعد أن اجتمعوا معًا في قبضة واحدة ، يمكن للشركات العملاقة Apple و Windows و Google وغيرها الكثير تحقيق نتائج ملموسة أكثر. إنهم لا يسحبون بعضهم البعض في اتجاهات مختلفة بل ويخلقون منافسة لبعضهم البعض ، لكن في النهاية يضطرون إلى التوصل إلى النتيجة التي حققها بالفعل شخص آخر عدة مرات.

المشكلة الثالثة هي مسألة إمدادات الطاقة. لكي يعمل إنترنت الأشياء بشكل صحيح ، حتى داخل مساحة معيشة واحدة ، يجب عدم انقطاع مصدر الطاقة لجميع الأجهزة المتصلة.

سيؤدي توصيل جميع الأجهزة بشبكة إنترنت أشياء واحدة إلى نقص حاد في موارد الطاقة ، والتي يجب تجديدها مسبقًا – أو إيجاد مصادر طاقة بديلة وأرخص وأكثر موثوقية.

بالإضافة إلى ذلك ، لن يتمكن الجميع من تجهيز حياتهم اليومية بأشياء من عالم التكنولوجيا العالية.

سيكون الانتقال إلى مراحل “المدينة الذكية” و “الدولة الذكية” و “الكوكب الذكي” من “المنزل الذكي” بدون ذلك مستحيلًا بشكل إيجابي. الاستنتاج يشير إلى نفسه: لا ينبغي أن يعتمد تكامل إنترنت الأشياء على دخل الأشخاص العاديين ، ولكن سيكون من الصعب للغاية العثور على شخص يتعهد بالدفع مقابل هذه المبادرة.

إيجابيات و سلبيات إنترنت الأشياء IoT

مزايا إنترنت الأشياء

تمتد مزايا إنترنت الأشياء عبر كل مجال من مجالات الحياة والأعمال. فيما يلي قائمة ببعض المزايا التي توفرها إنترنت الأشياء

تحسين تفاعل العملاء – تعاني التحليلات الحالية من نقاط عمياء وعيوب كبيرة في الدقة، وكما لوحظ ، تظل المشاركة سلبية. تحول إنترنت الأشياء هذا تمامًا لتحقيق تفاعل أكثر ثراءً وفعالية مع الجماهير.

– تعاني التحليلات الحالية من نقاط عمياء وعيوب كبيرة في الدقة، وكما لوحظ ، تظل المشاركة سلبية. تحول إنترنت الأشياء هذا تمامًا لتحقيق تفاعل أكثر ثراءً وفعالية مع الجماهير. تحسين التكنولوجيا – نفس التقنيات والبيانات التي تعمل على تحسين تجربة العميل تعمل أيضًا على تحسين استخدام الجهاز ، والمساعدة في تحسينات أكثر فعالية على التكنولوجيا. يفتح إنترنت الأشياء عالمًا من البيانات الوظيفية والميدانية الهامة.

– نفس التقنيات والبيانات التي تعمل على تحسين تجربة العميل تعمل أيضًا على تحسين استخدام الجهاز ، والمساعدة في تحسينات أكثر فعالية على التكنولوجيا. يفتح إنترنت الأشياء عالمًا من البيانات الوظيفية والميدانية الهامة. تقليل النفايات – يوضح إنترنت الأشياء مجالات التحسين. تمنحنا التحليلات الحالية رؤية سطحية ، لكن إنترنت الأشياء يوفر معلومات واقعية تؤدي إلى إدارة أكثر فعالية للموارد.

– يوضح إنترنت الأشياء مجالات التحسين. تمنحنا التحليلات الحالية رؤية سطحية ، لكن إنترنت الأشياء يوفر معلومات واقعية تؤدي إلى إدارة أكثر فعالية للموارد. جمع البيانات المحسن – يعاني جمع البيانات الحديثة من قيودها وتصميمها للاستخدام السلبي. إن إنترنت الأشياء يكسرها من تلك المساحات ، ويضعها بالضبط حيث يريد البشر حقًا الذهاب لتحليل عالمنا. إنها تتيح صورة دقيقة لكل شيء.

عيوب إنترنت الأشياء

على الرغم من أن إنترنت الأشياء تقدم مجموعة رائعة من الفوائد ، إلا أنها تمثل أيضًا مجموعة كبيرة من التحديات. فيما يلي قائمة ببعض قضاياها الرئيسية

الأمن – تنشئ إنترنت الأشياء نظامًا بيئيًا للأجهزة المتصلة باستمرار وتتواصل عبر الشبكات. يوفر النظام القليل من التحكم على الرغم من أي تدابير أمنية. هذا يترك المستخدمين عرضة لأنواع مختلفة من المهاجمين.

– تنشئ إنترنت الأشياء نظامًا بيئيًا للأجهزة المتصلة باستمرار وتتواصل عبر الشبكات. يوفر النظام القليل من التحكم على الرغم من أي تدابير أمنية. هذا يترك المستخدمين عرضة لأنواع مختلفة من المهاجمين. الخصوصية – يوفر تطور إنترنت الأشياء بيانات شخصية جوهرية بأدق التفاصيل دون مشاركة نشطة من المستخدم.

– يوفر تطور إنترنت الأشياء بيانات شخصية جوهرية بأدق التفاصيل دون مشاركة نشطة من المستخدم. التعقيد – يجد البعض أن أنظمة إنترنت الأشياء معقدة من حيث التصميم والنشر والصيانة نظرًا لاستخدامها لتقنيات متعددة ومجموعة كبيرة من تقنيات التمكين الجديدة.

– يجد البعض أن أنظمة إنترنت الأشياء معقدة من حيث التصميم والنشر والصيانة نظرًا لاستخدامها لتقنيات متعددة ومجموعة كبيرة من تقنيات التمكين الجديدة. المرونة – يشعر الكثيرون بالقلق إزاء مرونة نظام إنترنت الأشياء للتكامل بسهولة مع نظام آخر. إنهم قلقون بشأن العثور على أنفسهم مع العديد من الأنظمة المتضاربة أو المغلقة.

الامتثال – يجب أن تمتثل إنترنت الأشياء ، مثل أي تقنية أخرى في مجال الأعمال ، للوائح. يجعل تعقيدها مسألة الامتثال تبدو صعبة للغاية عندما يعتبر الكثيرون الامتثال القياسي للبرامج معركة.

كيف يؤثر هذا علينا نحن كبشر؟

القاعدة الجديدة للمستقبل : “سيتم ربط أي شيء يمكن ربطه” .

لكن لماذا تريد العديد من الأجهزة المتصلة أن تتصل مع بعضها البعض ؟ هناك العديد من الأمثلة لتفسير ذلك . تخيل على سبيل المثال أنك في طريقك إلى اجتماع؛ يمكن لسيارتك الوصول إلى موقعك و المكان الذي تريد الوصول اليه، وستعرف بالفعل أفضل طريق لتسلكه. إذا كانت حركة المرور ثقيلة ، فقد ترسل سيارتك نصًا إلى الطرف الآخر يبلغه أنك ستتأخر.

ماذا لو استيقظ المنبه الخاص بك في الساعة 6 صباحا ثم امر جهاز القهوة ببدئ تحضير قهوتك الصباحية ؟ ماذا لو عرفت معداتك المكتبية نقائصها وأعيد طلبها تلقائيًا ؟ ماذا لو كان الجهاز القابل للارتداء الذي استخدمته في مكان العمل يمكن أن يخبرك متى وأين كنت أكثر نشاطًا وإنتاجية وقمت بمشاركة تلك المعلومات مع الأجهزة الأخرى التي استخدمتها أثناء العمل؟

على نطاق أوسع ، يمكن تطبيق IoT على أشياء مثل شبكات النقل: “المدن الذكية” التي يمكن أن تساعدنا في تقليل النفايات , وتحسين كفاءة أشياء، مثل استخدام الطاقة، سيساعد ايضا على فهمنا، وتحسين طريقة عيشنا و عملنا. توضح الصورة اسفله ما سيبدو عليه عالمنا.

الحقيقة هي أن إنترنت الأشياء يسمح بفرص واتصالات لا حصر لها ، وكثير منها لا يمكننا حتى التفكير فيه أو فهمه بالكامل . ليس من الصعب معرفة كيف ولماذا تعتبر إنترنت الأشياء موضوعًا ساخنًا اليوم، إنه بالتأكيد يفتح الباب أمام الكثير من الفرص ولكن أيضا يواجه العديد من التحديات. و الامن هو من اهم المشاكل الذي يتعرض له هذا المجال . فمع اتصال مليارات الأجهزة معًا، ما الذي يمكن للأشخاص فعله للتأكد من أن معلوماتهم تبقى آمنة ؟ هل سيتمكن أي شخص من اختراق جهاز الفرن الخاص بك ,وبالتالي الوصول إلى الشبكة بالكامل ؟

كما تفتح إنترنت الأشياء الشركات في جميع أنحاء العالم لمواجهة التهديدات الأمنية. ثم لدينا قضية الخصوصية ومشاركة البيانات. هذا موضوع شائك حتى اليوم ، لذا يمكن للمرء أن يتخيل كيف ستتصاعد المخاوف عندما نتحدث عن العديد من المليارات من الأجهزة التي يتم توصيلها . هناك مشكلة أخرى تواجهها العديد من الشركات و هي الكميات الهائلة من البيانات التي ستنتجها جميع هذه الأجهزة . اي ستحتاج هذه الشركات إلى إيجاد طريقة لتخزين وتعقب وتحليل وفهم كميات هائلة من البيانات .

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ماذا الآن؟

نقاش إنترنت الأشياء كان و لازال شائعا في جميع أنحاء العالم . ونحن اليوم نسعى لفهم كيفية تأثيره على حياتنا . نحن نحاول أيضًا فهم ما هي الفرص والتحديات الكثيرة التي ستحدث عندما تبدأ المزيد من الأجهزة بالانضمام إلى إنترنت الأشياء . في الوقت الحالي ، أفضل شيء يمكننا القيام به هو تثقيف أنفسنا حول ماهية إنترنت الأشياء والتأثيرات المحتملة على كيفية العمل والعيش.

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