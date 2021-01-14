سعر بيتكوين يرتفع إلى ٣٧٨٥٠ دولارًا، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع يعتزمون استعادة مستوى ٤٠ ألف دولار

تام شمس - الخميس 14 يناير 2021 02:43 صباحاً - اخترق سعر بيتكوين (BTC) المقاومة البالغة ٣٥٠٠٠ دولار ويبدو أنه يتقدم نحو نطاق جديد من شأنه أن يشهد تداول السعر بين ٣٨٠٠٠ دولار إلى ٤٠ ألف دولار. ويبدو أن انتعاش اليوم من المستوى ٣٤٠٠٠ دولار قد أبطل ما بدا أنه نموذج رأس وكتفين هبوطي يتشكل على الإطار الزمني لمدة ٤ ساعات.

مخطط زوج بيتكوين مقابل USDT على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

إن استعادة مستوى ٣٦٠٠٠ دولار كدعم قد يساعد أيضًا في سحق الرواية الطفولية بأن سعر بيتكوين كان يدخل سوقًا هابطة جديدة بعد أن أدى انخفاض هذا الأسبوع بنسبة ٢٦,٥٪ إلى إزالة ٢٠٠ مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، يواصل المستشارون الماليون تطوير نظرة أكثر إيجابية لأفضل العملات المشفرة بالإضافة إلى قطاع التمويل اللامركزي المتنامي.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تفسير الإعلان الأخير من مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) الذي يسمح للبنوك بالتعامل مع العملات المستقرة وحفظها على أنه ضوء أخضر من قبل القطاع ككل.

يأتي الدليل على ذلك اليوم حيث تم منح شركة الحفظ "أنكوراج" أول ميثاق مصرفي رقمي من قبل مكتب المراقب المالي للعملة. ووفقًا لرئيس مكتب المراقب المالي للعملة المنتهية ولايته بريان بروكس، فإن مستقبل التمويل عبر الإنترنت أمر لا مفر منه.

توكنات التمويل اللامركزي والعملات البديلة تُظهر القوة

تستمر ظروف السوق الحالية في عكس اتجاه الدورات السابقة حيث يصحح سعر بيتكوين بحدة ثم يتماسك بعد أن شهد فترة من النمو المكافئ.

خلال مراحل التوحيد هذه، يميل المتداولون إلى تحويل الأموال إلى العملات البديلة، كما أن زيادة الحجم والارتفاعات اليوم من عدد من العملات البديلة تعيد فرض هذه النظرية.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

في الوقت الذي قضت فيه بيتكوين الجزء الأول من اليوم في التداول بين ٣٢٠٠٠ دولار و٣٥٠٠٠ دولار، ارتفعت إيثر (ETH)، حيث اكتسبت ٣,٩٦٪ ليتم تداولها عند ١١٢٠ دولارًا في وقت كتابة هذه المقالة.

وفي الوقت نفسه، كانت بولكادوت (DOT) هي العملة المميزة اليوم، حيث ارتفعت بنسبة ٣٦.٨٩٪ ويتم تداولها بالقرب من ١١,٣٠ دولارًا. كما تلقت السلسلة الشقيقة كوساما (KSM) ارتفاعًا في السعر حيث ارتفع بنسبة ٢١,٢٥٪ ليتم تداولها عند ٧٧,٥٩ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩٨٣,٥ مليار دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٦٨,٧٪.