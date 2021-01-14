أركا تحصل على تمويل بقيمة ١٠ ملايين دولار في السلسلة "أ" حيث يقوم المموّلون التقليديون بدعم العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 14 يناير 2021 02:43 صباحاً - حصلت شركة أركا، وهي شركة ناشئة لإدارة الأصول الرقمية، على تمويل بقيمة ١٠ ملايين دولار في السلسلة "أ" لبدء المرحلة التالية من إستراتيجية أعمالها - وهي المرحلة التي يمكن أن تسد الفجوة بين التمويل التقليدي والعملات المشفرة.

ففي بيان صحفي يوم الأربعاء، قالت أركا إن جولة التمويل كانت بقيادة شركة رأس المال الاستثماري آر آر إي فنتشرز، مع مساهمات رئيسية من أليكس تيسش، رئيس لويوس هوتلز آند كو، و "تحالف من الممولين بقيادة ليتل بانك أدفيزرس".

وقد صرحت أركا أنها ستستخدم التمويل لتعزيز البنية التحتية وعروض الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى مواكبة جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية في الصناعة.

حيث أخبر راين شتاينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أركا، كوينتيليغراف أن عام ٢٠٢٠ كان عامًا فاصلًا بالنسبة للعملات المشفرة. على الرغم من أن هذا يرجع في جزء كبير منه إلى بيتكوين (BTC)، فقد شهدت الشركة "هذا الوعي الأولي يترجم إلى اهتمام بالعديد من الجوانب الأخرى للأصول الرقمية."

وعندما سُئل شتاينبرغ عن أكبر عقبة في طريق تبني الأصول الرقمية، حدد "السرد المربك والممزق" حول العملات المشفرة. ويوضح قائلًا:

يحتاج المستثمرون المتمرسون إلى فهم ما يستثمرون فيه قبل القيام بالاستثمارات. لذا، فإن توحيد معايير التعليم والاتساق [في] الرسالة هما أمران لهما أهمية مساوية للمنتجات الفعلية".

حيث قال شتاينبرغ إن مستثمري السلسلة "أ" قد أدركوا أن هناك سوقًا كبيرًا يمكن معالجته لإدارة الأصول المشفرة - وحددوا إمكانات أركا في ملء الفراغ.

وأضاف:"أدرك مستثمرينا أن خطة أركا لتصبح مدير الأصول الرائد في الأصول الرقمية فكرة ذات إمكانات هائلة".

وقد تردد صدى هذه الآراء في البيان الصحفي. حيث قال جيمس روبنسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آر آر إي فنتشرز، إن قراره بدعم أركا ينبع من خبرته الطويلة مع فريق إدارة الشركة:

"لقد عملنا مع أعضاء فريق أركا الأول على مدار العقدين الماضيين حيث أحدثوا ثورة في إدارة الأصول، مما يمنحنا ثقة عالية في قدرتهم على القيام بذلك مرة أخرى باستخدام المنتجات التطورية المستقبلية."

تأسست أركا في عام ٢٠١٨، وهي توفر مجموعة من المنتجات الاستثمارية التي يتم تسويقها للمستثمرين التقليديين الذين يبحثون عن طريقة للاستفادة من العملات المشفرة. توفر الشركة صناديق التحوط المدارة بنشاط وخدمات إدارة الخزانة المخصصة للعملات المشفرة.

تعد إدارة الأصول الرقمية مجالًا متخصصًا متناميًا في صناعة العملات المشفرة، حيث تشهد شركات مثل بيتوايز وغرايسكيل تدفق رأس المال من مستثمرين جدد يبحثون عن التعرض المباشر لفئة الأصول.