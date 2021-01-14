عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية سهّلت أكثر من ١١ مليون بيتكوين في الحجم العام الماضي

تام شمس - الخميس 14 يناير 2021 02:43 صباحاً - سجلت بورصة شيكاغو التجارية (CME) حجمًا كبيرًا لمنتج تداول العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. حيث قال ممثل بورصة شيكاغو التجارية لكوينتيليغراف: "تم تداول أكثر من ٢,٢ مليون عقد في عام ٢٠٢٠". كل عقد آجل بيتكوين يتم تسويته نقدًا في بورصة شيكاغو التجارية يساوي ٥ بيتكوين بالدولار.

سجل مركز التداول أرقامًا أعلى من المعتاد مع ارتفاع سعر بيتكوين في ديسمبر ٢٠٢٠ بعد كسر أعلى سعر له على الإطلاق لعام ٢٠١٧ عند ١٩٨٩٢ دولارًا يوم ١ ديسمبر. حيث قال ممثل بورصة شيكاغو التجارية: "بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي (ADV) لبيتكوين ١١١٧٩ عقدًا (٥٥,٩ ألف بيتكوين مكافئ) في ديسمبر، بزيادة ١١٤٪ على أساس سنوي (YoY)".

وصل متوسط ​​الفائدة المفتوحة اليومية (ADOI)، إلى رقم قياسي بلغ ١١١٠٨ عقدًا (٥٥٥٤٠ عملة بيتكوين مكافئة) في الربع الأخير، بزيادة قدرها ٢٣٣٪ مقارنة بالربع الأخير من عام ٢٠١٩، وفقًا لبيان صادر عن مجموعة بورصة شيكاغو التجارية. وقد ظهر اللاعبون الكبار أيضًا للتداول، كما يتضح من أصحاب الفائدة المفتوحة الكبيرة في البورصة (LOIH). حيث أوضح ممثل بورصة شيكاغو التجارية: "نما عدد أصحاب الفائدة المفتوحة الكبيرة في البورصة إلى مستوى قياسي بلغ ١١٠ في الأسبوع الأول من ديسمبر، مما يشير إلى تعزيز الاهتمام المؤسسي".

تخطط بورصة شيكاغو التجارية لإطلاق عقود إيثريوم الآجلة في فبراير، والتي تم الإعلان عنها مبدئيًا في ديسمبر ٢٠٢٠.

أعرب عدد من الكيانات المالية الكبيرة عن اهتمامها ببيتكوين في عام ٢٠٢٠، بما في ذلك مايكروستراتيجي وسكوير، اللتين خصصتا مبالغ كبيرة من رأس المال لأول أصل عملة مشفرة.