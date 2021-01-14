أنكوراج تحصل على أول ميثاق وطني من مكتب المراقب المالي للعملة يُمنح لبنك عملات مشفرة

تام شمس - الخميس 14 يناير 2021 02:43 صباحاً - شركة أنكوراج الرائدة في الحفظ هي أول شركة عملات مشفرة تحصل على ميثاق من هيئة تنظيم البنك الوطني الأمريكي.

ووفقًا لإعلان يوم الأربعاء من مكتب المراقب المالي للعملة، سيكون لدى أنكوراج تفويض مشروط للعمل كمؤسسة ائتمانية على المستوى الوطني. يعتبر الميثاق هو الأول من نوعه، وهو جزء من فكرة "ميثاق التكنولوجيا المالية" التي تعود إلى سنوات أوباما، ولكن تم تسريعها تحت قيادة القائم بأعمال المراقب المالي برايان بروكس، الذي كان يعمل سابقًا في الفريق القانوني لكوين بيز.

ووفقًا للإعلان، يتوقف ميثاق أنكوراج المستمر على المتطلبات الفريدة:

"كشرط واجب النفاذ للموافقة، دخلت الشركة في اتفاقية تشغيل تحدد، من بين أمور أخرى، متطلبات رأس المال والسيولة وتوقعات إدارة مخاطر مكتب المراقب المالي للعملة."

وتحدد الاتفاقية الفعلية بين أنكوراج ومكتب المراقب المالي للعملة نقطة كانت مركزية في النقاش حول ميثاق التكنولوجيا المالية؛ وهي أن الأنواع الجديدة من البنوك لن تحتفظ بالودائع: "لا يجوز للبنك الانخراط في أنشطة من شأنها أن تجعله" بنكًا "على النحو المحدد في المادة ٢(ج) من قانون الشركة القابضة للبنك".

وهي نقطة مثيرة للجدل. فما هو البنك؟ مع ظهور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخاصة مع الأمان التكنولوجي الذي توفره العملات المشفرة، يعتقد بروكس أن المستقبل ينتمي إلى المزيد من الخدمات المالية المخصصة. مع استخدمات أضيق بشكل أكثر ملاءمة للاحتياجات الفردية، لكن لا تزال تتطلب تفويضًا وطنيًا، حسبما وصف رؤيته في وقتٍ سابق اليوم.

في نفس المقابلة، سأل الرئيس التنفيذي لشركة إليبتيك "سايمون نايمي" بروكس عن موعد توقع أول ميثاق وطني من هذا القبيل لبنك عملات مشفرة.

حتى الآن، كان هذا التسجيل يتم على أساس كل ولاية على حدة، ولكن مؤخرًا فقط بالنسبة للعملات المشفرة. في الصيف الماضي، منحت وايومنغ كراكن تصريحًا كأول بنك أصلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد أعرب المنظمون في الولاية عن قلقهم من أن دفع مكتب المراقب المالي للعملة إلى ميثاق مؤسسات غير إيداعية يمثل تهديدًا لسلطتهم.