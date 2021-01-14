المستشارون الماليون يراهنون على بيتكوين كوسيلة تحوط

تام شمس - الخميس 14 يناير 2021 02:43 صباحاً - يتم استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) بشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين كتحوط ضد التضخم، مما يؤكد التحول الدراماتيكي في المشاعر المؤسسية تجاه الأصول الرقمية.

يكشف "استطلاع معايير بيتوايز/توجهات الصناديق المتداولة في البورصة ٢٠٢١" أن ٩,٤٪ من المستشارين الماليين كانوا يخصصون العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠ - بزيادة قدرها ٤٩٪ عن العام السابق. ومن بين المستشارين الذين لا يخصصون أموال حاليًا للعملات المشفرة، قال ١٧٪ إنهم سوف يتعرضون إما "بالتأكيد" أو "على الأرجح" في عام ٢٠٢١.

يقوم المستشارون بشراء العملات المشفرة لأسباب عديدة، أهمها التحوط المحتمل ضد التضخم. وحسبما لاحظت بيتوايز، أشار ٢٥٪ من المستشارين إلى التحوط من التضخم كأحد أكثر السمات جاذبية لفئة الأصول. وهذا ارتفاع من ٩٪ فقط في العام السابق.

حيث قال التقرير إن:

"استطلاع هذا العام قد شهد ارتفاعًا حادًا في المستشارين الذين يسلطون الضوء على "العوائد المرتفعة المحتملة" للعملات المشفرة ودورها في "التحوط من التضخم" كميزات رئيسية جذابة لفئة الأصول".

شارك ما مجموعه ٩٩٤ مستشارًا في الاستطلاع، ارتفاعًا من ٤١٥ في العام السابق. مثّل مستشارو الاستثمار المستقلون ٤٥٪ من المشاركين، يليهم الوسطاء والمتداولون المستقلون (٢٥٪) والمخططون الماليون (١٩٪) ومندوبو الاتصالات السلكية واللاسلكية (١١٪).

يبدو أن بيتكوين تستفيد من التخفيض النظامي لقيمة الدولار حيث يختار المزيد من المستثمرين الانسحاب من النظام المالي التقليدي. ومن المتوقع أن يستمر السقوط الحر للدولار هذا العام حيث تقوم الإدارة القادمة لجو بايدن بإعداد خطة تحفيز بمليارات الدولارات، وتنتهي بشكل فعال من حيث توقف دونالد ترامب.

على الرغم من أن المؤسسات تمثل حاليًا جزءًا صغيرًا من جميع مقتنيات بيتكوين، إلا أن تأثيرها على السوق يتزايد. إذ يعتقد جيف كوري، المدير التنفيذي في غولدمان ساكس، أن الاستحواذ المؤسسي قد وضع بيتكوين على طريق النضج، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التبني لتحقيق الاستقرار في فئة الأصول.

تضخمت أصول بيتوايز تحت الإدارة إلى ٥٠٠ مليون دولار في ديسمبر ٢٠٢٠، بزيادة خمسة أضعاف عن شهرين فقط قبل ذلك. وتعكس التدفقات القياسية للشركة الطلب الجديد من محترفي الاستثمار، بما في ذلك المستشارين وصناديق التحوط والشركات.