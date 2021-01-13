بروكس من مكتب المراقب المالي للعملة يقول إن مستقبل التمويل عبر الإنترنت أمر لا مفر منه

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 11:55 مساءً - الرئيس المغادر لمكتب المراقب المالي للعملة بالولايات المتحدة مقتنع بأن مستقبل التمويل هو أصل بلوكتشين، في محادثة مع شركة تحليلات العملات المشفرة إليبتيك يوم الأربعاء.

كان بريان بروكس رائدًا في السياسة الفيدرالية الأمريكية تجاه العملات المشفرة منذ توليه منصب المراقب المالي جوزيف أوتينغ في مايو ٢٠٢٠، وقد وصفه الرئيس التنفيذي لشركة إليبتيك سايمون مايني بأنه "الأب الروحي لصناعة العملات الرقمية". واليوم، أوضح وجهات النظر التي تتبع مقال رأي كتبه في صحيفة فاينانشيال تايمز أمس.

وبالتحديد، انتهز بروكس الفرصة للترويج لرؤيته الخاصة بمكتب المراقب المالي للعملة التي تتحقق من الخوارزميات بدلًا من المصرفيين للتحقق من السلوك المسؤول: "تخيل عالمًا نمنح فيه المواثيق للبرامج بدلًا من الأفراد".

تتماشى الرؤية مع عمل بروكس العام لدفع ميثاق وطني للمؤسسات المالية غير الإيداعية، والذي أطلق عليه المنتقدون "ميثاق المنظمات غير المصرفية". بعبارات أوسع، رأى المراقب بالوكالة أن التغيير التكنولوجي الذي يحاول إعداد القوانين من أجله أمر لا مفر منه:

"أطروحتي هي أنه لا مفر من أن يكون مستقبل التمويل على الإنترنت كما حدث قبل ٢٥ عامًا، ونحن بحاجة إلى إعداد البنوك لهذا العالم ونحن بحاجة إلى إعداد مواثيق مصرفية لهذا العالم."

واصفًا عملية الإزالة السياسية الأخيرة من وسائل التواصل الاجتماعي ومعالجات المدفوعات بأنها "مخيفة"، تابع بروكس ليقول:

"العملات المشفرة هي الحرية. لا يوجد مدير تنفيذي يتحكم في الأمر. إذا كنت لا تعتقد أن الحرية مهمة الأسبوع الماضي، فعليك أن تصدق أنها مهمة اليوم".

ومع ذلك، أكد بروكس ما كان يشتبه به منذ فترة طويلة: سينتهي وقته في مكتب المراقب المالي للعملة مع إدارة بايدن القادمة. حيث قال "سيكون هناك مراقب آخر ولن أكون أنا".