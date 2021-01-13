ما هي التقنية المالية Fintech ومستقبلها وكيف تعمل

المجتمع الحديث و حتى المجتمع التقليدي يجب أن يعتاد على ما هو غير متوقع و دائما يكون على استعداد للتغيرات السريعة. إن تقدم العلم والتكنولوجيا و طرق الدفع الإلكتروني المبتكرة و المؤسسات المالية تتحرك بسرعة كبيرة ، وأحيانًا يحل محل أساليب الحياة بأكملها حتى قبل تغيير الأجيال.

في بعض الأحيان ، تظهر الطفرة التكنولوجية حيث لا تتوقعها. بينما كان العالم يراقب بنشاط ظهور وادي السيليكون و شركة فيسبوك و جوجل Google و أمازون، كانت هناك قصص تتطور عن أفكار وشركات ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطور إنترنت الأشياء و الرقمية المالية. بشكل غير محسوس ، ولكن بثقة ، تقدمت الصناعات وخدمات المال الإلكترونية إلى الأمام ، والتي على الرغم من أنها تكنولوجية ، إلا أنها بسيطة ومفهومة للأشخاص غير المهوسين بالتكنولوجيا. من بينها الطب والنقل والاتصالات والتمويل.

التقنية المالية Fintech ليس شيئ جديد على العالم بالشكل الذي يروج له الآن في العديد من المواقع ومنابر الميديا. التقنية المالية مفهوم يعود إلى عقود. على سبيل المثال ، كانت أجهزة الصراف الآلي في وقت من الأوقات في طليعة منتجات و ابتكارات التكنولوجيا المالية بحيث أنها تقدم خدمات مالية بمساعدة التكنولوجيا، كما كانت تقنيات التحقق من التوقيع التي استخدمتها البنوك لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر. التقنيات المالية ، أو Fintech ، ليست مصطلحًا جديدًا ، ولكن فقط في السنوات الأخيرة بدأ هذا النشاط يغادر عالم البنوك ويكتسب ميزات صناعة منفصلة. وفقًا لآخر التقارير المقدمة ، اعتبارًا من 2010 الى 2019 ، تجاوز الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية أكثر من 135.7 مليار دولار حسب الاحصائات من موقع و منصة ستاتيستا Statista، و من بين هذه الاحصاءات توجد دول عربية مساهمة بشكل كبير في هذه الأرقام منها: الامارات العربية و المملكة العربية السعودية، و تقريبا كل دول الخليج و الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كالمغرب…

إذن ما هي التقنية المالية Fintech؟ في أوسع تعريف لها ، هذا هو بالضبط ما هو عليه: التكنولوجيا المستخدمة والمطبقة في قطاع الخدمات المالية ، والمستخدمة بشكل أساسي من قبل المؤسسات المالية نفسها. ولكن مع اضافات كثيرة و متطورة ، تقدم Fintech التقنيات التي تحدث ثورة في الخدمات المالية التقليدية ، بما في ذلك المدفوعات عبر الهاتف المحمول ، والتحويلات المالية ، والقروض ، وجمع الأموال Crowdfunding ، وإدارة الأصول.

التكنولوجيا المالية او Financial Technology هي عبارة عن تكنولوجيا تصف قطاع الخدمات المالية الناشئة في القرن ال 21. وفي الأصل، ينطبق المصطلح على التكنولوجيا المطبقة على المؤسسات المالية الاستهلاكية والتجارية.

يمكن تقسيم الشركات العاملة في هذه الصناعة تقريبًا إلى مجموعتين:

الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً تقنية للشركات المالية القائمة.

الشركات الناشئة التي تعمل مباشرة مع مستهلكي و العملاء الخدمات المالية.

وفقًا لإحصاءات ستاتيستا ، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف شركة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في مختلف المجالات. بالطبع ، معظمها بعيد كل البعد عن التنفيذ الكامل في السوق. ومع ذلك ، فإن العديد منهم يمتلكون بالفعل محافظ رأس مال قوية وعملاء.

منذ نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توسع مجال التقنية المالية وبات يشمل ليس فقط ابتكارات تكنولوجية في القطاع المالي، إنما ايضا الابتكارات في مجال محو الأمية المالية والتعليم المالي، والخدمات المصرفية للأفراد، والاستثمار، وحتى العملات المشفرة و البيتكوين Bitcoin. مفهوم فينتيك او FinTech داع صيحه كثيرا عند عامة الناس، عند ظهور تكنلوجيا البلوكشين و العملات المشفرة. و حتى الان فينتيك او FinTech بات يعرفه كل مهتم بالمال المشفر.

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ما هي التقنية المالية Fintech ومستقبلها وكيف تعمل

فينتيك او FinTech

مصطلح التكنولوجيا المالية او Financial Technology تم اختصارها في FinTech يمكن أن تنطبق على أي ابتكار في كيفية تعامل الناس مع الأعمال في المدفوعات، التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية Wallet … من اختراعات الكترونية للتعامل مع الاموال الى السجلات الحسابية الرقمية و خوارزميات المال. منذ ثورة الإنترنت وثورة الإنترنت عبر الهاتف النقال، نمت التكنولوجيا المالية بشكل متفجر، و الفينتيك او FinTech التي أشارت في الأصل إلى تكنولوجيا الكمبيوتر و الخوارزميات المطبقة على المكتب الخلفي للبنوك أو الشركات التجارية، تصف الآن مجموعة واسعة من التدخلات التكنولوجية الشخصية والتجارية المالية.

صناعة التقنية المالية

تهدف التكنولوجيا المالية إلى تحسين الخدمات المالية والمصرفية. تقدم الابتكارات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي و Blockchain طرقًا جديدة لممارسة الأعمال التجارية.

هناك العديد من المجالات التي تتأثر بالتكنولوجيا المالية ، ولا سيما:

الخدمات المصرفية

التأمين

القروض

التمويل شخصي

المدفوعات الإلكترونية

القروض الاستثمارية

رأس المال الاستثماري

إدارة الثروة

في السنوات القادمة و لا مفر من ذلك ، سيخضع كل هؤلاء لعملية تجميل رقمية. تحتاج الشركات إلى الانضمام إلى السفينة و الركب التكنلوجي او تصبح من الطراز القديم و ستخسر كل عملائها. تشمل العلامات التجارية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية ما يلي:

شركة أبل Apple

جولدمان ساكس

بي دبليو سي

جي بي مورغان

سامسونج

أمازون

باي بال PayPal

و شركات أخرى عديدة.

هل التكنولوجيا المالية آمنة؟

إحدى الطرق المثيرة للاهتمام التي غيرت بها شركات التكنولوجيا المالية صناعة الخدمات المالية تتعلق بثقة المستهلك. حيث أشارت العديد من التقارير أن 68% من المستجيبين بالكامل إلى استعدادهم لاستخدام الأدوات المالية التي طورتها مؤسسات غير تقليدية أي غير مالية. وأفاد 89% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى أنها على استعداد لمشاركة البيانات مع شركات التكنولوجيا المالية.

بشكل أساسي ، لم تعد المنصات بحاجة إلى الاحتفاظ بميزة وول ستريت للمستهلكين والشركات لتسليم البيانات المالية ، أو حتى الأموال المكتسبة يدويًا.

لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الثقة قائمة على أسس جيدة ، أو إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر المحتملة. يمكن أن يؤدي التعامل مع شركات التكنولوجيا المالية، التي لا يزال الكثير منها غير منظم إلى حد كبير ، لا سيما في عالم العملات المشفرة و Blockchain إلى التعرض للتهديدات غير المرغوب فيها أو غير المتوقعة.

حتى الآن ، لا يوجد إجماع حول مدى أمان حلول التكنولوجيا المالية في جميع المجالات. من المرجح أن يكون من الصعب الحصول على مثل هذه التأكيدات ، بالنظر إلى نطاق وحجم انتشار التكنولوجيا المالية. لكن المستهلكين أذكياء في توخي الحذر و أصبحوا جد حرصين على طرح تساؤلات حول أمان بياناتهم الشخصية.

آفاق توسع فينتيك او FinTech

الإبتكارات التكنولوجية قد حققت بالفعل طرق التجارة والأعمال المصرفية في القرن العشرين. تطبيق المحمول الوحيد لتداول الأسهم Robinhood لا يتقاضى أي رسوم على الصفقات، ومواقع الإقراض الند للند Prosper و Lending Club الذي وعد بالحد من المعدلات خلال فتح المنافسة على القروض لقوى السوق الواسعة.

تشمل التقنيات التي يجري تصميمها والتي ينبغي أن تصل إلى ثمارها بحلول السنوات القادمة، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتداول عبر الهاتف النقال كما هو الحال مع تطبيق Binance الذي يقدم تقريبا كل الحلول المالية، أسواق السلع الأساسية والمحافظ الرقمية (مثل أبل و غوغل التي تعمل على تطوير أنظمة المحفظة الالكترونية و التي ترى نسخا منها في أجهزة الهاتف الذكي الحالية، والاستشارات المالية ومواقع الاستشارات الالية مثل LearnVest و Betterment، وأدوات إدارة الأموال الكل في واحد مثل Mint و Level. و هذا بدا حقا مع تكنلوجيا البلوكشين و بلوكشين الإثريوم خصوصا، التي ساعدت في ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تعمل على ذلك من الان، و التي نرى اسهمها على شكل رموز مميزة قابلة للتداول بعد نهاية حملات التمويل الجماعي ICO او Initial Coin Offering.

يمكنك أن تعرف الكثير عن تطبيق Binance للتداول والخدمات المالية المتنوعة : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت

التكنولوجيا الجديدة في فينتيك FinTech

في الأيام الخوالي، استخدم الأفراد والمؤسسات و الأعمال Business اليد الخفية للسوق، ممثلة بوظيفة التشوير السعري لاتخاذ القرارات المالية. التقنيات الجديدة، مثل تعلم الآلة، التحليلات السلوكية التنبؤية والتسويق القائم على البیانات ، سوف يأخذ تخمين العمل و ازالة الخدع من اجل اخد القرارات المالية. من اجل قرارات مالية للمستخدمين و التجار. وعلى الجانب الخلفي، ستساعد تحليلات البيانات المحسنة عملاء المؤسسات على زيادة صقل قراراتهم الاستثمارية وفتح فرص جديدة للابتكار المالي.

مستخدمي التكنولوجيا المالية او Financial Technology :

من الذي يستخدم الفينتيش FinTech؟ هناك أربع فئات واسعة:

B2B البنوك و عملائها المهنيين.

B2C للشركات الصغيرة و المستهلكين.

ومن شأن الاتجاهات نحو الخدمات المصرفية المتنقلة وزيادة المعلومات والبيانات والتحليلات لتكون أكثر دقة ولامركزية من اجل الوصول الى تهيئ فرصا لجميع المجموعات الأربع للتفاعل بطرق لم يسبق لها مثيل.

ما الذي تحمله التكنولوجيا المالية للمستقبل؟

لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هي ابتكارات التقنية المالية Finctech التي تلوح في الأفق ، وتتفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب الفوضى التي يسببها وباء كورونا. أثبتت التوقعات في أوائل عام 2020 بأن القطاع الناضج سيستمر في رؤية التوسع في عام 2020 دقيقة بشكل جزئي فقط. تشير ديلويت إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة والأزمة الاقتصادية التي يسببها و كان سببها فيروس كورونا طيلة سنة 2020 قد قلبت افتراضات الصناعة حول المستقبل القريب للتكنولوجيا المالية.

عانت شركات التكنولوجيا المالية ، مثل عملائها و المستثمرون ، من نكسات مالية، اضطر البعض إلى تقليص حجم الموظفين أو إجازة الموظفين ، بينما يكافح البعض الآخر لتأمين تمويل المستثمرين وسط تحولات متسرعة إلى اجتماعات افتراضية مع أصحاب رأس المال المغامر. ولكن في الوقت نفسه ، ربما لم يكن الطلب على التكنولوجيا المالية أعلى من أي وقت مضى: تعتمد الشركات والعملاء المصرفيون بشكل متزايد على التكنولوجيا لمساعدتهم على التنقل في سبل عيشهم المالية.

تتوقع Deloitte أن الانتعاش الاقتصادي سوف يسير جنبًا إلى جنب مع الفرص الجديدة لشركات التكنولوجيا المالية. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص في بيئة الأعمال التي أصبحت على الفور أكثر ملاءمة للخدمات المالية الرقمية والتجارة الإلكترونية بدافع الضرورة المطلقة.

تظل الاتجاهات الأكبر وطويلة الأجل لمستقبل التكنولوجيا المالية سليمة نسبيًا. يبدو التوحيد والشراكات والتعاون المستمر بين البنوك القديمة وشركات التكنولوجيا المالية وشيكًا. ويمكن أن يتوقع المستهلكون على الأرجح أن يروا ظهورًا مستمرًا للشركات التي تروج لخدمات لامعة وجديرة بالعناوين الرئيسية ، بما في ذلك أمثال Blockchain والعملات المشفرة الافتراضية والذكاء الاصطناعي والمعاملات من نظير إلى نظير.

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تعتبر Fintech رسميًا لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي ومشهد الأعمال ونسيج المجتمع الحديث بشكل عام. المجال واسع الانتشار وسريع النمو ويبدو أنه باق.

التكنولوجيا المالية او Financial technology او الفينتيك FinTech، تجدها الان في تطبيقات على هاتفك، مثل تطبيق البنك الخاص بك، او تطبيقات مالية عبر الأنترنت، أو تطبيق ارسال و استقبال الأموال من أحد الشركات المعروفة التي وفرت لك الخدمة من أجل تسهيل عملية التحويل.

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