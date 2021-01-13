العملات البديلة تتحرك للأعلى بينما يجد سعر بيتكوين مقاومة بالقرب من ٣٥٠٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 11:49 صباحاً - في ١٢ يناير، انتعش سعر بيتكوين (BTC) بشكل طفيف حيث حاول السعر إعادة الدخول إلى نطاق ٣٧٠٠٠ دولار، ولكن في وقت كتابة هذه المقالة، أدى البيع المتزايد إلى دفع السعر مرة أخرى نحو علامة ٣٢٠٠٠ دولار.

وفي حين أن حركة السعر الهبوطية قد هزت المستثمرين الجدد الذين ليسوا على دراية بتقلبات بيتكوين، فإن الانخفاض الأخير بنسبة ٢٨ ٪ لا يضعها في قائمة أسوأ ٥ عمليات تراجع لبيتكوين في التاريخ. في الواقع، يمثل انتعاش اليوم بنسبة ٢٠٪ أحد أكبر ارتدادات بيتكوين ليوم واحد على الإطلاق.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

على الرغم من ارتداد بيتكوين السريع بنسبة ٢٠٪، فقد أعرب العديد من المحللين عن حذرهم، محذرين من أن العملة المشفرة الكبرى ليست بأمان حتى الآن بسبب ارتفاع معدل التمويل في سوق العقود الآجلة والقوة المتزايدة لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

يبدو أن المستثمرين على المدى الطويل والمستوى المؤسسي غير متأثرين بالتصحيح ويعتقدون على الأرجح أنه ليس أكثر من تراجع قصير المدى.

اقترح المحللون في غولدمان ساكس أن التطورات الأخيرة هي علامة على أن "السوق بدأ يصبح أكثر نضجًا"، وأن القطاع لديه إمكانات كبيرة للنمو نظرًا لحقيقة أن المشاركة المؤسسية لا تشكل سوى ١٪ من السوق الحالية.

الأسهم تبحث عن الدعم

في حين شهدت بيتكوين والعملات البديلة انتعاشًا صحيًا، استمرت الأسواق التقليدية في مواجهة الضغط بسبب احتمال استمرار الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لقيود كوفيد-١٩ الجديدة.

تضغط علامات ارتفاع الدولار على الأسواق المالية العالمية في جميع أنحاء العالم، وقد حذر بعض المحللين من أن الدولار القوي يضر بسعر بيتكوين.

كانت المؤشرات الرئيسية تحت الضغط طوال اليوم وانتهت مختلطة عند جرس الإغلاق، مع ارتفاع طفيف لمؤشر إس وبي ٥٠٠ وداو بنسبة ٠,٠٤٪ و٠,١٩٪ على التوالي بينما أغلق مؤشر ناسداك منخفضًا بنسبة ٠,٠٨٪

العملات البديلة تظهر القوة حيث تحاول بيتكوين العثور على نطاق تداول جديد

يبدو الآن أن بيتكوين تدخل نطاقًا جديدًا حيث يتم دعم ٣٠٠٠٠ دولار ومستوى ٣٥٠٠٠ دولار كمقاومة. عند حدوث ذلك، تحركت عملات بديلة محددة لأعلى ويستفيد المتداولون من استقرار بيتكوين من خلال التحول إلى العملات البديلة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

ارتفع سعر إيثريوم (ETH) مرة أخرى فوق ١٠٠٠ دولار وفي وقت كتابة هذه المقالة، تم تداول العملة البديلة مقابل ١٠٥٠ دولارًا. كما تعافت ستيلر (XLM) بشكل جيد يوم الثلاثاء حيث ارتفعت الأصول الرقمية بنسبة ٢٢,١٦٪.استمر قطاع التمويل اللامركزي في إظهار قوته حيث ارتفع توكن الحوكمة (MKR) بأكثر من ٣١٪. كما ارتفع سهم سينثيتيكس (SNX) وآيف بنسبة ٢٣٪ حيث ارتفع كلاهما نحو مستويات قياسية جديدة لهذا العام.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩٢٤,٥ مليار دولار ويبلغ معدل هيمنة بيتكوين ٦٨,٤٪.