متداول يريح المستثمرين المبتدئين المصدومين بالسوق في ظل انخفاض الأسعار

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 11:49 صباحاً - تشتهر بيتكوين (BTC) بتقلبها مؤخرًا بأكثر من ١١٠٠٠ دولار على مدى أربعة أيام بعد أسابيع من ارتفاع حركة السعر. ووسط دورة صعودية جديدة، من المحتمل أن تكون بيتكوين قد حصلت على حصتها العادلة من المشترين الجدد - وقد لا يكون بعضهم على دراية بتقلبات أسعار الأصل الهائلة، وفقًا لتعليقات متداول العملات المشفرة والمحلل على تويتر "تشيدز". يحمل تشيدز شهادة CMT من المستوى الأول - وهو معيار يُظهر المعرفة بالتحليل الفني.

وقد صرح تشيدز لكوينتيليغراف قائلًا: "نظرًا للارتفاع الأخير في شعبية بيتكوين، لدينا العديد من المستثمرين والمتداولين الجدد الذين لم يمروا بأي أحداث صادمة، مثل شمعة النطاق اليومي البالغة ٨٥٠٠ دولار التي لدينا للتو".

تجاوزت بيتكوين أعلى سعر لها على الإطلاق عام ٢٠١٧ في ديسمبر ٢٠٢٠. وفي الأسابيع التالية، ضاعف الأصل ارتفاعه السابق بالقرب من ٢٠٠٠٠ دولار، مسجلًا ٤٢٠٠٠ دولار في ٨ يناير، بناءً على بيانات تريدينغ فيو. من المحتمل أن يرجع هذا جزئيًا إلى قيام اللاعبين الكبار من التمويل التقليدي بشراء بيتكوين في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠. تشير المقاييس من موقع بيانات العملات المشفرة ذا تاي إلى أن التدفق الأخير لأموال المستثمرين الأفراد قد يكون عاملًا مساهمًا أيضًا.

وأوضح تشيدز أن "المؤمنون الحقيقيون وأي شخص يفهم عدم توازن العرض/الطلب يحب أحداث التقلب هذه، لأنها تسمح بإعادة الدخول أو الإضافة إلى الصفقات السابقة".

"مع استمرار زيادة التراكم المؤسسي واستمرار تعويم التداول اليومي النشط في الانخفاض، يجب أن يستمر التحيز الصعودي لعملة بيتكوين، ومن وجهة نظري، ينبغي أن تتراكم جميع الانخفاضات."

لاحظ المشاركون الآخرون في الصناعة أن انخفاضات بيتكوين شائعة، ويشيرون إلى التصحيح الأخير للمساعدة في توجيه التوقعات.