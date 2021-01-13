فيزا تتخلى عن صفقة استحواذها على بلايد بمبلغ ٥,٣ مليارات دولار في مواجهة دعوى لمكافحة الاحتكار تقدمها وزارة العدل

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 02:42 صباحاً - تشهد وزارة العدل الأمريكية انتصارًا في قضية استحواذ كبرى على التكنولوجيا المالية يمكن أن تمهد الطريق لمجموعة من إجراءات إنفاذ مكافحة الاحتكار.

ففي ١٢ يناير، أعلنت وزارة العدل أن شركتي فيزا وبلايد قد اتخذتا القرار بإنهاء عملية الاندماج المخطط لها. أعلنت شركة فيزا عن عملية الاستحواذ في الأصل منذ عام تقريبًا، وكانت تخطط لدفع ٥,٣ مليارات دولار لشركة التكنولوجيا الناشئة.

تم تصميم برنامج بلايد لربط أنظمة متباينة من البيانات المالية بشكل آمن. وفي شكوى نوفمبر، زعمت وزارة العدل أن فيزا كانت تستخدم عملية الاستحواذ لإخماد المنافسة. اليوم، قال ماكان ديلراهيم، من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل:

"لقد استخلصت فيزا - التي تتمتع بقوة هائلة في مجال الخصم عبر الإنترنت في الولايات المتحدة - مليارات الدولارات من تلك المعاملات. والآن بعد أن تخلت فيزا عن اندماجها المناهض للمنافسة، أصبحت بلايد ومبتكرو التكنولوجيا المالية المستقبلية الآخرون أحرارًا في تطوير بدائل محتملة لخدمات الخصم عبر الإنترنت من فيزا. مع زيادة المنافسة، يمكن للمستهلكين توقع أسعار أقل وخدمات أفضل."

كانت التكنولوجيا بشكل عام في قلب المناقشات المضطربة حول انتهاكات مكافحة الاحتكار. قبل وقت قصير من قضيتها ضد فيزا، رفعت وزارة العدل دعوى ضد الاحتكار ضد غوغل. في غضون ذلك، تقاضي لجنة التجارة الفيدرالية فيسبوك.

في كلتا الحالتين، تجادل الهيئات الحاكمة بأن المنصات استخدمت وصولها إلى بيانات المنافسين والقدرة على توجيه حركة المشترين لاحتواء السوق. لكن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة مستمدة في الغالب من قانون شيرمان لعام ١٨٩٠، والذي بالكاد توقع أن تصبح البيانات بمثابة النفط الجديد. في غضون ذلك، على مدى العقدين الماضيين، كانت منصات التكنولوجيا الرئيسية هي العامل الأهم في الاقتصاد الأمريكي، مما ترك معظم المسؤولين الحكوميين مترددين في إبطاء دورهم.

لقد تعرض هذا الوضع الخاص للهجوم مؤخرًا، خاصة منذ عام ٢٠١٦. وما نشهده الآن هو إعادة تسليح كبيرة لجهاز مكافحة الاحتكار الأمريكي استعدادًا لعصر جديد.