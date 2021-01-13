رويترز: غاري غينسلر، أستاذ بلوكتشين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية لأوباما، سيترأس هيئة الأوراق المالية في إدارة لبايدن

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 02:42 صباحاً - قرر الرئيس المنتخب بايدن أخيرًا اختيار مرشحه لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

على الأقل وفقًا لمصادر مجهولة لرويترز في تقرير يوم الثلاثاء، سيكون غاري غينسلر مرشح بايدن لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات. خلال إدارة أوباما، كان غينسلر رئيسًا للجنة تداول السلع الآجلة، حيث كان مسؤولًا عن تطبيق العديد من البنود الجديدة لقانون دود-فرانك الذي أعقب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.

أمضى غينسلر معظم سنوات ترامب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث قام بتدريس دورات حول الأصول الرقمية وبلوكتشين. إذا تم ترشيحه، فليس هناك شك في أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون الآن سيكون على استعداد لتأكيد تعيينه. من المرجح أن يكون غينسلر هو الشخص الأكثر معرفة بالعملات المشفرة لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

عُرف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق جاي كلايتون، الذي استقال في ديسمبر، بمتابعة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية طوال فترة ولايته. في وقتٍ مبكر من ولايته، أصدرت اللجنة تقرير DAO الخاص بها، وهو أول إعلان لها بأن الأصول الرقمية يمكن أن تكون أوراقًا مالية، وبالتالي ستكون خاضعة لاختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كان غينسلر رائدًا في السياسة المالية في الفريق الانتقالي لبايدن بعد فترة وجيزة من فوز بايدن الانتخابي في بداية نوفمبر. وكان هناك قدر كبير من التكهنات في ذلك الوقت حول دور غينسلر المرتقب في الإدارة القادمة، حيث توقع الكثيرون اختياره لهيئة الأوراق المالية والبورصات.