غولدمان ساكس تقول إن بيتكوين في طريقها إلى النضج

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 12:49 صباحاً - في مقابلة مع سي إن بي سي، قال كوري إن موجة ارتفاع بيتكوين الرائعة جذبت اهتمامًا مؤسسيًا أكبر، لكنه أشار إلى أن مستثمري الأموال الذكية لا يزالون يمثلون جزءًا صغيرًا من السوق ككل. وأوضح أنهم سيحتاجون إلى القدوم بأعداد كبيرة حتى تصبح بيتكوين أصلًا ثابتًا وتجنب الانهيار المفاجئ كما رأينا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حيث قال كوري عن بيتكوين: "أعتقد أن السوق بدأ يصبح أكثر نضجًا"، مضيفًا أن "التقلبات والمخاطر المرتبطة بها" شائعة بالنسبة للأصول الناشئة.

وتابع قائلًا:

"إن المفتاح لخلق نوع من الاستقرار في السوق هو رؤية زيادة في مشاركة المستثمرين المؤسسيين، وهم الآن صغار [...] فما يقرب من ١٪ من المشاركة تأتي من أموال مؤسسية."

ألقت بعض أكبر الأسماء في وول ستريت بثقلها وراء بيتكوين خلال العام الماضي. استثمر المستثمران الأسطوريان بول تيودور جونز وستانلي دركنميلر بالفعل في الأصول الرقمية، وحصلت شركات مثل ماس ميوتشوال وروفر إنفستمنت كومباني على صفقات كبيرة في بيتكوين.

في الشهر الماضي، قدم صندوق التحوط الخاص بأنثوني سكاراموتشي، سكاي بريدج كابيتال، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق بيتكوين جديد.

هذا علاوة على عشرات المليارات التي استثمرتها مايكروستراتيجي و غرايسكيل وباي بال وسكوير مجتمعة.

حتى أن غولدمان ساكس قد غيّر توجهه حول بيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام. لم تعزز الشركة مواردها البشرية لتشمل خبراء العملات الرقمية فحسب، بل أصدرت أيضًا إرشادات حول التعايش السلمي بين بيتكوين والذهب كتحوط كلي.

كما ورد أن كوين بيز، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، قد اختارت غولدمان أيضًا للاكتتاب العام المقبل.

وبعد أكثر من عقد من التقلب الشديد في الأسعار، بدأت بيتكوين (BTC) أخيرًا في النضج كفئة أصول، وفقًا لجيفري آر كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في غولدمان ساكس.