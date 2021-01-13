سينثيتيكس (SNX) وكومباوند (COMP) وميكر (MKR) ترتفع مع استقرار بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 13 يناير 2021 12:49 صباحاً - في ١١ يناير، شهدت بيتكوين تصحيحًا حادًا حيث انخفضت إلى حوالي ٣٠٥٠٠ دولار. بدأ في التعافي بسرعة بعد التصحيح الأولي، حيث ارتفع فوق ٣٦٠٠٠ دولار خلال الأربع وعشرين ساعة التالية التي تلت ذلك.

تفوقت توكنات التمويل اللامركزي، بما في ذلك سينثيتيكس (SNX) وميكر (MKR) وكومباوند (COMP)، على غالبية السوق. الأسباب الرئيسية وراء أدائهم هي الأساسيات القوية لكل مشروع وتحسين معنويات السوق.

خرائط طرق متوقعة للغاية

كان أداء توكنات التمويل اللامركزي جيدًا بشكل عام في الأسابيع الأخيرة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت ميكر بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا قبل تصحيح ١١ يناير جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة الأخرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

وقد كانت معنويات السوق حول التمويل اللامركزي إيجابية بشكل عام بالفعل. حيث أدى إصدار خرائط الطريق المرتقبة للغاية، كما في حالة SNX، إلى تضخيم المؤشرات الإيجابية حول سوق التمويل اللامركزي.

في ١٢ يناير، أعلنت شركة سينثيتيكس أنها تنتقل إلى أوبتيميستيك إيثريوم في منشور مدونة يشرح بالتفصيل خارطة الطريق الخاصة بها في عام ٢٠٢١.

أوبتيميستيك إيثريوم هو حل توسعي من الطبقة الثانية يتيح للمستخدمين التعامل مع العقود الذكية ومعالجتها دون مواجهة تحديات قابلية التوسع التي تعاني منها شبكة إيثريوم.

عندما تصبح شبكة إيثريوم بلوكتشين مسدودة، يضطر المتداولون إلى دفع ما يزيد عن ١٠٠ دولار إلى ٢٠٠ دولار لمعالجة المعاملات المعقدة. يمكن تعويض مشكلات القياس هذه على شبكات من الطبقة الثانية مثل أوبتيميستيك إيثريوم. حيث أوضح فريق سينثيتيكس:

"سيخفف الانتقال إلى أوبتيميستيك إيثريوم، وهو حل تحجيم من الطبقة الثانية، العديد من المشكلات التي تمت مواجهتها في عام ٢٠٢٠. هناك ميزتان أساسيتان لهذا التحول: انخفاض تكاليف الغاز وزيادة الإنتاجية. تعد تكاليف الغاز المنخفضة مفيدة لجميع المستخدمين وتجعل النظام أكثر كفاءة. ستمكننا الإنتاجية العالية بالشراكة مع تشين لينك من تقليل زمن انتقال أوراكل، مما يتيح الاستفادة من خلال العقود الآجلة الاصطناعية بالإضافة إلى عدد من تحسينات البروتوكول الأخرى".

تخطط بروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى وصناع السوق الآليون (AMM) للانتقال في النهاية إلى حلول توسيع ذات طبقة اثنين، مثل سوشي سواب كمثال.

معنويات السوق تتحول إلى إيجابية بعد بيان مكتب المراقب المالي للعملة

علاوة على خرائط الطريق القوية لما يسمى بمشروعات التمويل اللامركزي "بلو تشيب"، أصدر المراقب المالي الأمريكي للعملة افتتاحية في صحيفة فاينانشيال تايمز تناقش إمكانية منح بروتوكولات التمويل اللامركزي المواثيق المصرفية.

حيث كتب بريان بروكس، القائم بأعمال المراقب المالي للعملة والرئيس القانوني السابق في كوين بيز:

"هل يمكن أن يمنح مكتب المراقب المالي للعملة ميثاقًا مصرفيًا وطنيًا لبرامج مفتوحة المصدر تدير عمليات قبول الودائع أو الإقراض أو المدفوعات، إذا لم يكن لديها موظفين أو مديرين؟ ليس بعد. فبموجب القانون الحالي، الذي تم وضعه على افتراضات أوائل القرن العشرين، لا يمكن إصدار المواثيق إلا للبشر. ولكن يجب إعادة النظر في تلك القواعد القديمة، تمامًا كما ينبغي أن تكون اللوائح التي لا تزال تفرض استخدام أجهزة الفاكس".

ارتفعت مشاريع التمويل اللامركزي العملاقة سينثيتيكس (SNX) وميكر(MKR) وكومباوند (COMP) بقوة مع تعافي سعر بيتكوين (BTC).

المتداولون متفائلون بشكل عام بشأن توكنات التمويل اللامركزي ومرونتها أيضًا. حيث قال فلود، وهو متداول باسم مستعار: