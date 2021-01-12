بريان بروكس من مكتب المراقب المالي للعملة يعتقد أن التمويل اللامركزي يمكنه استئصال التحيز والاحتيال في الخدمات المصرفية التقليدية

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 11:55 مساءً - في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الثلاثاء، طرح القائم بأعمال المراقب المالي للعملة بريان بروكس الحاجة إلى إعادة تشكيل اللوائح المصرفية لعصر الخوارزميات.

حيث قارن بروكس، الذي يقود حاليًا مكتب المراقب المالي للعملة بوزارة الخزانة، اللوائح المصرفية الحالية بقوانين المرور. كما استخدم تشبيه السيارات ذاتية القيادة لوصف الخطوات الجديدة في التمويل اللامركزي. كتب بروكس: "مثلما كانت القواعد الأصلية للطريق تحمينا من السائقين الآخرين، فإن لوائحنا المصرفية الحالية موجودة أساسًا لمنع الإخفاقات البشرية".

كانت النبرة العامة لرسالة بروك واثقة من أن المنظمين المصرفيين قادرون على إعادة تجهيز وتعلم كيفية تقييم الخوارزميات للتحيز والاحتيال - والتي يقول إنها ستثبت في النهاية أنها أبسط من محاولة استئصال تلك المشكلات من المصرفيين. ويخلص بروكس:

"هل يمكننا أن نستهل مستقبلًا حيث نقضي على الخطأ ونوقف التمييز ونحقق الوصول الشامل للجميع؟ المتفائلون مثلي يعتقدون ذلك. ما مدى الاختلاف الذي يمكن أن تكون عليه الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة اليوم إذا كان المنظمون والمصرفيون وصانعو السياسات جريئين مثل صانعي السيارات منذ ١٠ سنين مضت؟"

كان بروكس، الذي كان سابقًا قائد الفريق القانوني في كوين بيز، من المؤيدين الرئيسيين لدمج تكنولوجيا العملات المشفرة في نظام المدفوعات الوطني. وتحت إشرافه، سمح مكتب المراقب المالي للعملة مؤخرًا للبنوك الوطنية بتشغيل مدفوعات وعقد العملات المستقرة.

وبالمثل، كان بروكس مؤيدًا لميثاق وطني للمؤسسات غير الإيداعية، والذي يهدف تحديدًا إلى منح شركات التكنولوجيا المالية فرصة للحصول على ترخيص وطني بدلًا من الاضطرار إلى المرور عبر كل ولاية في الولايات المتحدة بالقرب من نهاية ديسمبر، ومع ذلك، رد المنظمون بالولاية بدعوى قضائية يسخرون مما يسمونه "الميثاق غير المصرفي" الخاص بمكتب المراقب المالي للعملة باعتباره تجاوزًا للسلطة الفيدرالية. في مقال الرأي اليوم، ربما كان بروكس يشير إلى هذه القضايا مع المنظمين في الولاية عندما كتب ما يلي:

"هناك أيضًا خطر، في ظل غياب الوضوح التنظيمي الفيدرالي، أن تسرع الولايات الأمريكية لملء الفراغ وإنشاء خليط من القواعد غير المتسقة التي تعيق التنمية المنظمة للسوق الوطنية."

في حين رشح الرئيس ترامب بروكس ليكون المراقب المالي الكامل في نوفمبر، لم يتحرك مجلس الشيوخ أبدًا في ترشيحه. ومع تولي الإدارة الجديدة مهامها الأسبوع المقبل، يبدو أن استمرار بروكس في منصبه في لجنة التنسيق الإدارية يعتمد على ترشيح بايدن.