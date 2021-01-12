فيديليتي تضاعف استثمارها في شركة عملات مشفرة في هونغ كونغ

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 11:55 مساءً - قامت شركة فيديليتي إنفستمنتس، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، بضخ المزيد من رأس المال في شركة للعملات المشفرة في هونغ كونغ - مما يوفر مؤشرًا صعوديًا آخر لتطور أسواق الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

يُظهر ملف تبادل حصلت عليه بيزنس تايمز في سنغافورة أن فيديليتي استحوذت على حصة ٦,٢٩٪ في مجموعة بي سي تكنولوجي بعد استثمار ٦,٧١ مليون دولار في الشركة. أشارت بيزنس تايمز إلى أن فيديليتي قد زادت من تعرضها للشركة، على الرغم من أنها لم تحدد مبلغ الاستثمار الأولي.

تم الإعلان عن الاستثمار بعد فترة وجيزة من كشف مجموعة بي سي تكنولوجي عن توصلها إلى اتفاق لجمع ٦٩٧ مليون دولار هونغ كونغ (٨٩,٩ مليون دولار أمريكي) في "تنسيب أعلى للأسهم".

مجموعة بي سي تكنولوجي هي مشغل OSL، وهي بورصة عملات مشفرة شهيرة حصلت مؤخرًا على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ. يدعي بيان صحفي لمجموعة بي سي تكنولوجي بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ أن OSL هي "أول منصة تداول أصول رقمية مدققة ومُدرَجة ومرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة ومؤمّنة على محفظة الأصول الرقمية للمؤسسات والمستثمرين المحترفين."

قامت فيديليتي بعدد من الاستثمارات الاستراتيجية في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك توسيع خدمات الحفظ الخاصة بها في آسيا من خلال شراكة مع ستاك فندز، وهي شركة عملات مشفرة مقرها سنغافورة. في نهاية عام ٢٠١٩، أنشأت وحدة الأصول الرقمية التابعة لشركة فيديليتي كيانًا رسميًا في المملكة المتحدة لخدمة المستثمرين المؤسسيين في أوروبا.

برئاسة أبيغيل جونسون، تضع فيديليتي نفسها كشركة رائدة في مجال تبني العملات المشفرة. إدراكًا للقيمة المحتملة للأصول الرقمية، تقوم فيديليتي بحصد بيتكوين (BTC) منذ عام ٢٠١٤.

ويبدو أن استثمارات فيديليتي المبكرة في بيتكوين وإيثريوم (ETH) تؤتي ثمارها اليوم، حيث تتنافس كلا الأصول على دور أكبر في التمويل المؤسسي والأنظمة النقدية العالمية. في الأسبوع الماضي فقط، تجاوزت القيمة المجمعة لجميع العملات المشفرة ١ تريليون دولار لأول مرة، ووصلت في النهاية إلى حوالي ١,٢ تريليون دولار.