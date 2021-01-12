XRP تتعثر على الرغم من انضمام مديرٍ تنفيذي سابق في أمازون إلى ريبل كرئيس للقسم الهندسي

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 09:56 صباحاً - وسط إجراء قانوني من هيئة الأوراق المالية والبورصات، جلبت ريبل دماء جديدة من أمازون لقيادة فريقها الهندسي.

ففي بيان صدر اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، أن نائب الرئيس السابق لتجربة التسليم في أمازون، ديفراج فارادان، قد انضم إلى ريبل كنائب رئيس أول جديد للهندسة.

يتمتع فارادان بخبرة ١٥ عامًا في أمازون، حيث عمل في تطوير البرمجيات لأكثر من عقد قبل أن يصبح نائب الرئيس لتجربة التسليم. كما أمضى عامين في تطوير البرامج السحابية والمؤسسات مع مايكروسوفت.

مع ريبل، يخطط فارادان للتركيز على بناء "أنظمة سليمة من الاحية البنيوية تتماشى مع احتياجات العملاء والعمل".

على الرغم من أن سعر XRP عاد إلى نطاق ٠,٣٠ دولار الأسبوع الماضي بعد التراجع الكبير في ديسمبر، إلا أنه انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الحرج مرة أخرى. في وقت كتابة هذه المقالة، كان يتم تداول التوكن مقابل ٠,٢٨ دولار أمريكي بعد أن انخفض بنسبة ٩٪ تقريبًا في آخر ٢٤ ساعة.

يُعزى تقلب XRP إلى التهم التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد ريبل والمؤسس المشارك للشركة كريس لارسن والرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس في ديسمبر.

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات ريبل بإجراء "عرض أوراق مالية غير مسجلة ومستمرة للأصول الرقمية" من خلال مبيعات XRP، مع الادعاءات التي دفعت العديد من بورصات العملات المشفرة إلى حذف أو تعليق تداول التوكن.

ستبدأ قضية اللجنة ضد ريبل باجتماع افتراضي سابق للمحاكمة في ٢٢ فبراير.