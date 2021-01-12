هيديرا هاشغراف تقدم إثبات مفهوم شهادة الأبوستيل الإلكترونية إلى وزير خارجية تكساس

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 09:56 صباحاً - قدمت منصة بلوكتشين للمؤسسات "هيديرا هاشغراف" إثباتًا للمفهوم (PoC)، إلى وزير خارجية تكساس، والذي يُظهر إمكانات تقنية بلوكتشين لإصدار المستندات وتأمينها والتحقق منها.

وكان إثبات المفهوم عبارة عن تعاون مع مزود خدمات المحتوى، هايلاند، وكان بقيادة الرابطة التجارية ومجلس تكساس بلوكتشين الذي أعلن عن المشروع يوم ١١ يناير.

وهو يتمحور حول نظام لإصدار شهادة أبوستيل إلكترونية. الأبوستيل هي وسيلة للتحقق من صحة الأختام والتوقيعات على المستندات الصادرة عن السلطات العامة.

يُعترف بالوثيقة الحاصلة على شهادة الأبوستيل باعتبارها صالحة قانونيًا في ١١٨ دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل، والتي يعود تاريخها في الأصل إلى عام ١٩٦١.

ليس هناك ما يشير إلى أنه قد تم طلب إثبات صحة المفهوم، وعلى الرغم من أن كوينتيليغراف تواصل مع مكتب وزير خارجية تكساس للتعليق، لم يتم تلقي أي رد بحلول وقت كتابة المقالة.

تم إنشاء مجلس تكساس بلوكتشين في عام ٢٠٢٠، بهدف تطوير الولاية إلى ولاية قضائية صديقة لبلوكتشين. وهم يسعون إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا داخل الشركات المحلية، ودفع الولاية كموقع لشركات ومستثمرين بلوكتشين الحاليين.

أنشأت هيديرا هاشغراف تواجدًا قويًا في الولاية، حيث أوضح الرئيس التنفيذي، مانس هارمون، قائلًا: