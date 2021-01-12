جيم كرامر من سي إن بي سي يقول إنه لن يشتري بيتكوين بأكثر من ٢٠ ألف دولار بعد انهيارها بنسبة ٢٠٪

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 09:56 صباحاً - قال جيم كرامر، مقدم برنامج ماد موني على قناة سي إن بي سي، إنه لا يزال "يتداول أموال المكاسب" بعد بيع بعض عملاته المشفرة قبل انهيار الأسعار الأخير.

ففي مقابلة مع ذا ستريت، قال جيم كرامر إنه لا يزال يؤمن ببيتكوين (BTC) على الرغم من تصحيح السعر بقيمة ١٠٠٠٠ دولار على مدار الأيام الثلاثة الماضية. ومع ذلك، أضاف أنه من غير المرجح أن يشتري المزيد ما لم يقل السعر عن ٢٠ ألف دولار.

حيث قال كرامر: "كان هدفي هو إخراج أموالي النقدية، لذا لا يتعين عليّ التفكير في الأمر". "إذا عاد السعر إلى أقل من ٢٠٠٠٠ دولار، فسأشتري مرة أخرى. لكنني حصلتُ على مبلغ التكلفة، وأنا ألعب بأموال المكاسب. هذا لا يختلف عن أسهم غير منتظمة بالكامل".

أفاد مضيف سي إن بي سي أنه "باع ما يكفي من بيتكوين" الأسبوع الماضي لتغطية حصته الأولية في أصل العملة المشفرة. بحسب ما ورد اشترى كرامر أول عملة بيتكوين له في منتصف ديسمبر عندما كان السعر في حدود ١٧٠٠٠ دولار، ووصف الأمر في ذلك الوقت بأنه "مستوى لائق".

انخفض سعر بيتكوين بأكثر من ٢٣٪ منذ أن وصل إلى أكثر من ٤٢٠٠٠ دولار يوم الجمعة. ويتم تداول العملة حاليًا بسعر ٣٢١٩٢ دولارًا.