مارك كوبان يقول إن العملات المشفرة "تشبه تمامًا مثل فقاعة أسهم الإنترنت"

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 09:56 صباحاً - يقول رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان إن سوق العملات المشفرة يشبه تمامًا فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. ويبدو أن بيانه يشير إلى أن تقييمات الأصول الرقمية قد تنفجر بمجرد نفاد وفرة المستثمرين.

حيث غرد كوبان يوم الاثنين قبل تقديم جانب فضى لعشاق العملات المشفرة قائلًا: "إن مشاهدة تداول العملات المشفرة تشبه تمامًا مثل فقاعة أسهم الإنترنت. بالضبط".

وعلى الرغم من أن فقاعة الإنترنت لم تنته بشكل جيد بالنسبة للغالبية العظمى من أسهم شركات الإنترنت، إلا أن العديد منها ارتفع من تحت الأنقاض ليشكل شركات شرعية، حسبما قال كوبان. وتتبادر أمازون وإيباي وبرايس لاين إلى الذهت على الفور.

من وجهة نظر كوبان، من المرجح أن تتبع بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) و "عدد قليل من العملات الأخرى" مسارًا مشابهًا مع استمرار نمو عروض القيمة وحالات الاستخدام.جاءت نظرة كوبان الإيجابية على ما يبدو بشأن أكبر عملتين مشفرتين حتى عندما قام بتبديد جميع الروايات المحيطة بالتدهور النقدي وانهيار العملة الورقية. حيث قال إن هذه "مجرد عروض مبيعات"، مجادلًا بأن تقييمات العملات المشفرة تعتمد فقط على العرض والطلب.

جادل كوبان ذات مرة بأن الموز يعتبر وسيلة تداول أفضل من بيتكوين وقال إن الأصل الرقمي سيكون بمثابة أداة تحصيل أكثر من كونها أداة مالية.

ولكن في الشهر الماضي فقط، أشاد بالسياسة النقدية لبيتكوين من خلال القول بأن الشركات العامة يجب أن "تلتزم بعدم إصدار حصص جديدة في الأسهم" على الإطلاق. وقد كان، بالطبع، يشير إلى الحد الأقصى من المعروض من بيتكوين البالغ ٢١ مليون وحدة في تعليماتها البرمجية.