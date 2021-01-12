الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس: مسار سعر بيتكوين قصير الأجل قد يكون قاتمًا

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 12:52 صباحاً - تعد تصحيحات الأسعار الصحية بشكل عام جزءًا من عمليات صعود السوق. ومع أحد هذه الانخفاضات الجارية حاليًا، يعتقد أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس، أن مستوى ١٦٠٠٠ دولار قد يكون في الأفق.

حيث قال ماشينسكي لكوينتيليغراف: "لقد توقعت أن تصل عملات بيتكوين والعديد من العملات الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام ٢٠٢١ وما بعده". "ومع ذلك، سنرى العديد من التصحيحات، مثل ما يحدث اليوم، والتي ستسمح للمستثمرين الأذكياء بتجميع هذه الأصول بسعر مخفض."

بعد أن حطمت بيتكوين أعلى مستوى لها في عام ٢٠١٧ في ديسمبر ٢٠٢٠، استمر الأصل في الصعود بطريقة مكافئة، ووجد نفسه يساوي أكثر من ضعف أعلى مستوى له والذي بلغ ١٩٨٩٢ دولارًا بعد أقل من شهرين.

وصلت بيتكوين إلى ما يقرب من ٤٢٠٠٠ دولار يوم ٨ يناير قبل أن تبدأ هبوطها الأخير، بقيمة تقترب من ٣٢٧٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من ٤٢٠٠٠ دولار، وصولًا إلى أدنى مستوى لها مؤخرًا، قامت بيتكوين بالفعل بتصحيح سعرها بما يقرب من ٢٨٪.

حيث قال ماشينسكي:

"أرى أسعار بيتكوين تنخفض أكثر من ٢٥٪. وعاجلًا أم آجلًا، سوف يراكم المضابون على الهبوط ضغطًا كافيًا لرؤية التصحيح. وبشكل عام، أرى احتمال انخفاض أسعار بيتكوين بالكامل إلى ١٦٠٠٠ دولار قبل نهاية الربع الأول".

ارتفع سعر بيتكوين بسرعة شبيهة بالبرق في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن الأسواق الصاعدة غالبًا ما تتضمن تراجعًا في الأسعار، ما هي بعض العلامات التي قد تحدث عندما ينتهي تصحيح السعر هذا؟ قال ماشنسكي: "بغض النظر عن هذا الانخفاض والمزيد في المستقبل، سنواصل قول نفس الشيء منذ عام ٢٠١٧"، مضيفًا:

"لا يوجد شيء أفضل من الاحتفاظ بعملات بيتكوين الخاصة بك وكسب العائد منها لأن عددًا قليلًا جدًا من الاستثمارات حقق عوائد بيتكوين على مدار ١,٣ و٥ سنوات. ستغربل هذه العملية الأيدي الضعيفة وتنقل الشعلة بكل عملات بيتكوين من المضاربين على المدى القصير إلى المؤسسات طويلة الأجل والمحتفظين بالعملات."

يتماشى الارتفاع الصعودي لعملة بيتكوين أيضًا مع عدد من العوامل الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك طباعة النقود والتضخم المحتمل.