سهم مايكروستراتيجي يأخذ استراحة أخيرًا بعد الارتفاع الهائل بفضل بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 12:52 صباحاً - انخفضت أسهم شركة مايكروستراتيجي (MSTR)، وهي شركة استخبرات الأعمال بتعرض كبير لعملة بيتكوين (BTC)، بشكل حاد يوم الاثنين بعد أن انتهت فترة جني الأرباح بعد ارتفاع مكافئ خلال الشهر الماضي.

لامس السهم أدنى مستوى خلال اليوم مستوى ٤٦٤,٥١ دولارًا في تعاملات نيويورك، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة ١٣٪ تقريبًا. بالقيم الحالية، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركة حوالي ٤,٦ مليارات دولار. في الأسبوع الماضي، بلغ السهم ذروته أقل بقليل من ٥١٢ دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

سهم MSRT يشهد ارتفاعًا مكافئًا بعد أن قرر الرئيس التنفيذي مايكل سايلور شراء بيتكوين. المصدر: ياهو فاينانس

كذلكا تعرضت سوق الأسهم الأوسع لضغوط يوم الاثنين، حيث انخفض كل من مؤشر إس وبي ٥٠٠ وناسداك بأكثر من نصف في المائة.

تزامن تراجع MSRT مع انخفاض حاد في كلٍ من سعر بيتكوين وأسواق العملات المشفرة الأوسع حيث جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع المستمر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. حتى مع الانخفاض، ارتفع سعر سهم MSRT بنسبة هائلة بلغت ٣٠٠٪ منذ الصيف الماضي عندما كشف الرئيس التنفيذي مايكل سايلور لأول مرة عن موقف الشركة من بيتكوين.

تعد مايكروستراتيجي أكبر شركة مالكة لعملة بيتكوين في العالم، حيث سجلت ٧٠٤٧٠ بيتكوين في سجلاتها اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لبيانات الصناعة.

كانت الشركة تشتري الأصول الرقمية على أساس الاعتقاد بأن عملة بيتكوين تمثل "مخزنًا موثوقًا للقيمة وأصلًا استثماريًا جذابًا مع إمكانية تقدير قيمة طويلة الأجل أكثر من الاحتفاظ بالنقد"

على الرغم من ارتفاعها الكبير خلال الأشهر القليلة الماضية، لا تزال بيتكوين أصلًا شديد التقلب. في وقت كتابة هذه المقالة، كانت بيتكوين أقل بقليل من ٣٢٠٠٠ دولار، بعد أن انخفضت بنسبة ٢٠٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.