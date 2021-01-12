باينانس وأوربس ترعيان مسرّع جديد للشركات الناشئة بالتمويل اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 12 يناير 2021 12:52 صباحاً - أعلنت شركة أوربس، وهي شركة بلوكتشين إسرائيلية تبني مشروعًا عامًا للبنية التحتية لبلوكتشين، مع باينانس، يوم الإثنين عن إطلاق مسرّع جديد للنظام البيئي للتمويل اللامركزي.

يُعرف المسرع باسم DeFi.org، ويركز على دعم البحث والتطوير لبرامج مفتوحة المصدر وتطوير المجتمع في مجال التمويل اللامركزي. سيقوم المسرّع بتقييم المشاريع بناءً على ابتكاراتها وقابليتها للتركيب داخل المجال، بالإضافة إلى مبادئ التوزيع العادل والملكية المجتمعية والاقتصاد المستدام والنهج السليم لإدارة المخاطر.

سيحصل المشاركون على مزايا تشمل الإرشاد وفرصة للتمويل والتعرض للسوق ومجتمع التمويل اللامركزي. يشمل موجهو المسرّع في البداية مخضرمين من فريق أوربس، ومن المتوقع أن ينضم أعضاء فريق باينانس قريبًا. كما يتم تعيين مرشدين إضافيين من خلفيات مختلفة.

تماشيًا مع الرعاية، سيكون لدى الشركات الناشئة اعتبار إضافي إذا كانت على استعداد للتقدم للمشاركة في برنامج باينانس "الربط بين التمويل اللامركزي والتمويل المركزي" أو برنامج منَح أوربس. ومع ذلك، فإن برنامج التسريع الأوسع لا يعرف بلوكتشين، ويسمح للمطورين المجهولين بالمشاركة أيضًا.

تمثل الرعاية أيضًا انتقالًا قادمًا إلى التمويل اللامركزي لمشروع أوربس. تال كول، أحد الموجهين في المسرّع، هو المؤسس المشارك التقني لشركة أوربس. ووفقًا للفريق، قاد الجهود للبحث وتطوير بروتوكولات التمويل اللامركزي داخل الشركة. ركزت أوربس سابقًا على تبني المؤسسة، لكن خوارزمية إجماع إثبات الحصة الخاصة بها تستخدم توكن قائمًا على إيثريوم لتمثيل القيمة، مما يجعل تكامل التمويل اللامركزي أسهل من معظم سلاسل بلوكتشين الأخرى ذات الطبقة الأولى.

ومع ذلك، فإن المسرّع DeFi.org يفتقد حتى الآن للاعبين والمؤسسين المعروفين في التمويل اللامركزي بين المشاركين فيه. المنافسة لاستضافة مشاريع التمويل اللامركزي على شبكات بلوكتشين غير إيثريوم شرسة، حيث يَعد العديد من المنافسين بشبكات بلوكتشين ودعم أسرع. ومع ذلك، يعتقد البعض أن نشاط التمويل اللامركزي سيظل محصورًا في النظام البيئي لإيثريوم.