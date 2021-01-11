بورصة العملات المشفرة باكت ستظهر لأول مرة في أسواق الأسهم من خلال SPAC

أعلنت شركة إنتركونتيننتال إكستشينج، المالكة لبورصة نيويورك للأوراق المالية ومؤسسة باكت، عن صفقة من شأنها أن تشهد إدراج ذراعها للعملات المشفرة في أسواق الأسهم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، تم تعيين باكت للاندماج مع في بي سي إمباكت أكويزيشن هولدينغز، والتداول تحت مؤشر VIH. في بي سي هي شركة تسمى "شركة استحواذات ذات أغراض خاصة" أو SPAC. وهي شركة صورية هدفها الوحيد هو الشراء أو الاندماج مع شركة أخرى والسماح بإدراجها في أسواق الأسهم دون المرور بعملية طويلة ومكلفة لاكتتاب عام أولي.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة باكت ٢,١ مليار دولار بعد إتمام الاندماج. ستجمع البورصة أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره ٥٣٢ مليون دولار لدعم تطوير تطبيق باكت، وهو تطبيق للمحفظة والمكافآت يركز على الأفراد.

ظهرت شائعات عن الاستحواذ في وقت سابق من شهر يناير، وفقًا لما أورده كوينتيليغراف. وقد شهد باكت ارتفاعًا في الحجم هذا العام، حيث سجل العديد من السجلات المتتالية. ومع ذلك، فإن وجودها في سوق العملات المشفرة أصغر بكثير من منافستها "بورصة شيكاغو التجارية".