بنك شينهان الكوري يقوم باستثمار استراتيجي في تحالف حفظ العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 11 يناير 2021 07:38 مساءً - يواصل بنك شينهان، وهي أقدم مؤسسة مصرفية في كوريا الجنوبية، جهوده لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية من خلال استثمارٍ جديد.

فوفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء يونهاب يوم الخميس، استثمر بنك شينهان في كوريا ديجيتال أسيت تراست (KDAC)، وهو اتحاد صناعي للشركات التي توفر وصاية على الأصول الرقمية. تم إطلاق هذه المبادرة من قبل كوربيت بالتعاون مع شركة بلوكتشين الناشئة "بلوكو" وشركة أبحاث الأصول الرقمية فير سكوير لاب.

ومع الاستثمار الجديد، يقترب بنك شينهان من تقديم أعمال حفظ العملات المشفرة الخاصة به. في أغسطس ٢٠٢٠، أعلن بنك شينهان عن خططه لإدخال خدمة حفظ العملات المشفرة إلى جانب بنك كوري جنوبي رئيسي آخر، ووري.

حيث قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شينهان المالية، يونغ بيونغ شو، إن حفظ الأصول الرقمية سيستفيد من قدرات الامتثال للبنك وتجربة الحفظ. وقد صرح المدير التنفيذي قائلًا: "سنؤمّن التنافسية في خدمات الحفظ والاستجابة بشكل استباقي لسوق الأصول الرقمية سريع التغير بسبب تنفيذ قانون المعلومات المالية الخاصة".

سبق أن استثمر بنك شينهان في الشركات التي تدعم مبادرة كوريا ديجيتال أسيت تراست. ففي أغسطس ٢٠١٩، شارك بنك شينهان في جولة تمويل بقيمة ٧,٥ ملايين دولار لبلوكو. يشارك البنك أيضًا في التطورات المتعلقة ببلوكتشين مثل إقراض أسهم بلوكتشين.