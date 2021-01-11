صاحب حانة يريد بيع اثنين من البارات في مدينة نيويورك مقابل مليون دولار من بيتكوين

تام شمس - الاثنين 11 يناير 2021 02:43 صباحاً - يعرض باتريك هيوز، مالك الحانة في مدينة نيويورك وعشاق العملات المشفرة، بيع اثنين من باراته الشهيرة في حي هيلز كيتشن في مانهاتن مقابل العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير من نيويرك بوست، سيقبل هيوز مدفوعات العملات المشفرة في شكل إيثريوم (ETH) أو بيتكوين (BTC) لبيع هيلكات آنيز وسكرافي دافي الموجودان في تنث أفينيو في مدينة نيويورك. وتشير العلامة الموجودة أمام القضبان إلى أن السعر المطلوب هو ٨٠٠ إيثريوم أو ٢٥ بيتكوين لكلا العقارين - أي ما يقرب من مليون دولار في وقت كتابة المقالة.

الصورة مقدمة من تمارا بيكويث، نيويورك بوست

قال هيوز، مشيرًا إلى العملة المشفرة على أنها لامركزية وعالمية و"عملة ساخنة": "آمل أن ألتقي بأحد محبي العملات المشفرة الذين أرادوا دائمًا امتلاك حانة".

أشار المالك البالغ من العمر ٥٦ عامًا إلى الإغلاق الناجم عن الجائحة العالمية باعتبارها أحد الأسباب وراء البيع. وقد أفاد هيوز أنه أُجبر على تقليل عدد الموظفين في هيلكات آنيز وسكرافي دافي بنسبة ٩٠٪ تقريبًا، من ٥٠ شخصًا قبل اندلاع مارس إلى "خمسة أو ستة" اليوم.

على الرغم من كونها عملية البيع الأولى على ما يبدو لحانة في نيويورك مقابل العملات المشفرة، انتقد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي هيوز بسبب التوقيت. فقد ارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الجديد، بينما لا تزال الشركات في نيويورك تعاني من آثار الجائحة.

وقد علق مستخدم ريديت تشوييتو قائلًا: "تعد مدينة نيويورك أحد الأصول التي تتدهور قيمتها بسرعة في الوقت الحالي مع نزوح الأشخاص الذين يغادرون المدينة". "أنا أرفض العرض بشدة."

كذلك قال مستخدم العملات المشفرة على تويتر dladowitz: "يبدو أنه يخفض عدد المشترين لنفسه". "لن يلتزم أحد بسعر بعملة بيتكوين مع فترة إغلاق مدتها ٣٠ يومًا للضمان. يمكن أن يتضاعف سعرك."

روجت الحانات والمطاعم لاعتماد العملة المشفرة من خلال تقديم مدفوعات بيتكوين كوسيلة للتبادل. كان روم ٧٧، وهو عبارة عن بار ومطعم في ألمانيا، واحدًا من أول المشاريع التقليدية التي تقبل بيتكوين، حيث اشترى عميل واحد نصف لتر من البيرة في مايو ٢٠١١. أغلقت المؤسسة أبوابها في أكتوبر، والتي توقع المستفيدون أنها ربما تم ربطها بالقيود بسبب الجائحة.

في وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين هو ٣٧٧٦١ دولارًا أمريكيًا، بعد أن انخفض بنسبة ٦٪ في آخر ٢٤ ساعة. ارتفع سعر إيثريوم بنسبة ٢١٪ في الأسبوع الماضي ليصل إلى ١٢٦٦ دولارًا.