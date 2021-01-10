شرح بينانس فيوتشر العقود الآجلة Binance Futures

بينانس اطلقت من مدة منصة بينانس للعقود الآجلة بينانس فيوتشر Binance Futures للعملات المشفرة الرقمية الافتراضية، الأمر الذي دفعنا الى تقديم شرح كامل للمنصة، منصة بينانس فيوتشر أو بينانس للعقود الآجلة Binance Futures يستوفي كل جوانب المنصة الجديدة من بينانس Binance.

عبر منصة بينانس العقود الآجلة Binance Futures يكفي أن تقوم بإيداع عبر الهامش، أو بلغة متداولي الصرف. عادة لا تزيد عن 10% من مبلغ العقد. هذا هو المال الذي قد تخسره إذا كان كل شيء سيئًا الامر الذي يجعلك تجد طريقة لتغطية الخسائر في هذا النوع من التداول. إذا تم إبرام عقود مستقبلية سابقة لبعض السلع الحقيقية ، على سبيل المثال ، الذهب أو النفط أو القمح ، فقد ظهرت هذه الطريقة الآن في بورصات العملات المشفرة. و هذا ما سنحاول أن نشرحه لكم في هذا الموضوع و الذي سيقدم لكم كل شيئ عن كيفية تداول العقود الآجلة في Binance.

بايننس تعد واحدة من المنصات الرئيسية في صناعة البلوكتشين و التشفير Blockchain ، مع صفقات بمليارات الدولارات الأمريكية كل يوم. و الان لديها فرعًا لتداول عقود الكريبتو الأجلة تسنى Binance Futures. سيتم الآن تزويدك بإرشادات استخدام هذه الخدمة التي قد ترفع ارباحك الى ملايين الدولارات أن تمكنت من فتح صفقات ناجحة.

ما هي Binance Futures وأساسيات التداول

العقد الآجل هو اتفاق مبدئي لشراء / بيع أي أدوات مالية في سوق الصرف. بطبيعة الحال ، فإن التداول في العقود الآجلة بينانس عبارة عن اتفاقية لشراء عملة رقمية مشفرة أو أخرى في وقت محدد بتكلفة محددة مسبقًا.

العقود الآجلة مقابل السوق الفوري او الأسواق الفورية

ما هو الفرق بين سوق العقود الآجلة والسوق العادي (الفوري)؟ لا يتم تنفيذ التجارة الآجلة على الفور. إنما أنت توافق مع الطرف المقابل على أنه في وقت مستقبلي محدد ستشتري (أو تبيع) تلك العملة الرقمية الأخرى بسعر محدد مقدمًا. على سبيل المثال شواء عملة واحدة من البيتكوين بعد شهر بسعر 50000 دولا.

يمكن أن يكون للعقود الآجلة تاريخ انتهاء محدد ، مثل شهر. ولكن هناك أيضًا عقود مستقبلية دائمة تتيح لك الاحتفاظ ب مراكزك مفتوحة للمدة التي تريدها. على الرغم من أن المنصة دعمت في البداية العقود الدائمة فقط بناءً على مؤشر القيمة الأساسية. يتم حسابه بمعدل العملة على المنصات الرائدة بالنسبة لعدد المعاملات على كل منها. تختلف تكلفة مشتق التشفير الدائم قليلاً عن السعر الحقيقي للعملة المشفرة في السوق.

بينانس للعقود الآجلة Binance Futures تتيح للمتداولين استخدام الرافعة المالية المارجن Margin تريدينج وفتح صفقات او الطلبات الشراء على المكشوف الطويلة والقصيرة الامد. فبعد ان جربنا منصة بينانس للعقود الآجلة Binance Futures ، يمكننا أن نقول أن المنصة تشبه إلى حد بعيد منصة بينانس Binance للتبادل الفوري و التي قد شرحناها مسبقا في موضوع : دليلك بالشرح الكامل حول تداول العملات الرقمية المشفرة علی Binance ايضا كيفية شراء العملات عبر بينانس في موضوع شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa ، اما الان تابع شرح بينانس للعقود الآجلة Binance Futures.

بينانس للعقود الآجلة Binance Futures

لماذا التداول عبر بينانس للعقود الآجلة؟

هناك بعض الأسباب التي تجعل المرء يفكر في تداول العقود الآجلة للبيتكوين:

البيع على المكشوف للبيتكوين و العملات المشفرة الأخرى مع التحوط وتحسين إدارة المخاطر لحماية محفظة التشفير crypto Wallet الخاصة بالمتداولين أثناء الأسواق الهابطة.

فتح صفقات الرافعة المالية، اي التداول دون امتلاك كل قيمة الأموال المراد تداولها، بحيث يمكن اقتراض Borrow المال عبر المنصة من اجل فتح مراكز بعقود الفيوتشرس.

لا حاجة للحفاظ على كميات كبيرة من البيتكوين في البورصة بسبب الرافعة المالية.

يمكن تداول عقود بيتكوين الآجلة على Binance برافعة مالية تصل حتى 125 ضعفًا. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أن التداول بالهامش لا ينصح به للمبتدئين نظرًا لأنه ينطوي على الكثير من المخاطر ، ويمكنك أن تفقد رأس المال الخاص بك بشكل أسرع.

عادةً لا ينصح بالتداول بالهامش للمبتدئين ، بل للمتداولين ذوي الخبرة.

الآن بعد أن مررنا ببعض الأساسيات ، دعنا نتعمق في العقود الآجلة للبيتكوين على Binance وكيفية تداولها.

ما هي العقود الآجلة للبيتكوين ؟

تتيح عقود البيتكوين الآجلة للمتداول شراء أو بيع بيتكوين بسعر محدد مسبقًا في مرحلة ما في المستقبل (“التسوية”). يلتزم مشتر العقد بشراء الأصل عند انتهائه ، في حين أن البائع ملزم بتوفير ما تم عقده.

توظف Binance ما يسمى بالعقود الدائمة ، والتي تختلف قليلاً عن العقود الآجلة التقليدية. ليس لهذه الأنواع من العقود تاريخ انتهاء وتسوية محدد مسبقًا. يتم ربطها بسعر المؤشر الفوري ، ويمكن للمتداول إنهاءها متى أراد ذلك.

بمعنى آخر ، عند شراء أو بيع عقد دائم ، فإن المتداول غير ملزم ببيع أو شراء الأصل في تاريخ محدد مسبقًا. بدلاً من ذلك ، يمكنهم إغلاق صفقاتهم للتداول وقتما يريدون.

يتم تداول عقود بيتكوين الاجلة على Binance مقابل USDT أو عملات مستقرة أخرى عملة BUSD.

لنبدأ في العقود الآجلة بينانس Binance Futures عبر التسجيل في بينانس Binance او سجل الدخول بحساب بينانس العادي.

أول الأشياء ستحتاج إلى إنشاء حساب Binance. تعتبر عملية التسجيل واضحة إلى حد ما ، ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من التحقق من الهوية بسبب متطلبات KYC الخاصة بـ Binance. يمكنك معرفة كيفية تسجيل و شراء بيتكوين عبر Binance في دليل Binance الخاص بنا.

شرح منصة التداول الفوري Binance : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

أيضا ستجد شرح كامل لتطبيق بايننس و فتح حساب من خلاله و طريقة شراء العملة المشفرة عبر P2P Trading الخاصة بمنصة بايننس.

شرح تطبيق Binance و كيفية شراء بيتكوين : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت

بمجرد إيداع أموالك ، سيتعين عليك تحويلها إلى محفظة تداولك على بينانس للعقود الآجلة Binance Futures. في أعلى قائمة التنقل ، يوجد زر “Futures”. انقر عليها واختر خيار “Futures”.

في أسفل اليمين يوجد زر “Transfer”. لبدء تداول عقود Bitcoin الآجلة ، يجب عليك تحويل بعض USDT إلى حساب العقود الآجلة.

القيام بذلك واضح ومباشر. بمجرد النقر فوق الزر ، سيُطلب منك مقدار USDT الذي تريد نقله ومن أي حساب. ببساطة حدد المبلغ واضغط على زر “Confirm”. التنقل يحدث تلقائيا.

التداول بالرافعة المالية على العقود الآجلة بينانس

يتيح Binance للمتداولين إجراء عمليات تداول برافعة مالية تصل إلى 125x. في واقع الأمر ، إن ضبط الرافعة المالية الخاصة بك مبسط إلى حد ما.

في الزاوية العلوية اليسرى يوجد زر بجوار رمز BTCUSDT يمكن النقر فوقه وسحب شريط التمرير التالي إلى المستوي الذي تريد:

كما في يمكن استخدام شريط التمرير لضبط أي رافعة مالية مفضلة من 1x إلى 125x.

لذلك ، على سبيل المثال ، إذا قررت استخدام 100 USDT برافعة مالية قدرها 100x ، فسيؤدي ذلك إلى فتح صفقة للتداول بقيمة 10،000 دولار وسيكون عليك فقط تحديد 100 USDT كهامش.

كيفية تداول العقود الآجلة للبيتكوين على العقود الآجلة بينانس

تداول العقود الآجلة للبيتكوين على Binance بسيط. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذا الموضوع ، تسمح المنصة بالتداول فقط برافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا.

في المقابل ، تسمح عمليات التداول بالهامش الأخرى برافعة مالية تصل إلى 100x.

هناك أربعة أنواع من الاوامر التي يمكنك وضعها على النظام الأساسي للتداول و فتح الصفقات:

أمر محدد : Limit Order

امر خاضع للسوق : Market Order

أمر إيقاف الحد : Stop-Limit Order

أمر جني الأرباح : Take-Profit-Limit Order

أمر محدد : Limit Order

يتم استخدام طلب محدد : Limit Order عندما تريد الشراء بسعر محدد.

لتعيين طلب او امر او فتح صفقة محددة : Limit Order ، يتعين عليك تحديد السعر الذي تريد الشراء أو البيع به. في علامة التبويب كمية الطلب ، أدخل مقدار BTC الذي ترغب في شرائه. في هذه الحالة ، حددنا سعرًا مستهدفًا قدره 8400 دولار وكمية قدرها 1 بيتكوين. وبمجرد وصول سعر البيتكوين إلى 8400 دولار ، سيكون لدينا أمر بالشراء لفترة طويلة Buy/Long. لاحظ أن الهامش المطلوب لهذا الطلب هو 420 دولارًا فقط ، لأننا استخدمنا رافعة مالية ب 20 مرة.

بمجرد الضغط على زر “Buy/Long” ، سيتم فتح تداولك. أدناه ، سوف نعرض لك مكان مراقبته التداول المفتوح وكيفية إغلاقه.

امر خاضع للسوق : Market Order

أبسط أنواع فتح السفقات على بينانس Binance ، يتم استخدام الامر على حسب سعر السوق لشراء البيتكوين بسعر فوري.

كل ما يجب إدخاله هو القيمة للأمر. مرة أخرى ، لاحظ أن الهامش المطلوب أقل 20 مرة من القيمة الفعلية للطلب.

أمر الحد الاقصى : Stop-Limit Order

وعادة ما تستخدم هذه كآلية لوقف الخسارة ، ولكن ليس دائما.

سعر الحد الاقصى هو السعر الذي يصبح فيه طلبك أمرًا محددًا للحد. تشير علامة تبويب السعر إلى متى تريد الشراء.

تخيل أنك تتوقع أن يواجه Bitcoin مقاومة كبيرة عند 8600 دولار ، وإذا ما تم كسره فوقها ، فذلك سيعطي تأكيدًا على أن الاتجاه صعودي. قد ترغب في تحديد سعر الحد الاقصى عند 8600 دولار ، لأنه بمجرد وصوله ، سيتم تحويل طلب أمر الحد الاقصى : Stop-Limit Order إلى أمر حد منتظم للشراء بسعر 8،650 دولار. يمكنك أيضًا استخدام هذا كآلية لوقف الخسارة لتقليل مستوى المخاطرة لديك.

أمر جني الأرباح : Take-Profit-Limit Order

كما يوحي الاسم ، يستخدم هذا بشكل أساسي لتحديد السعر الذي ترغب في تحصيل أرباحك به.

إغلاق صفقة التداول

بمجرد أن يتم فتح صفقتك ، ستتمكن من مراقبة حالتها. كيف ذلك، لقد فتحنا صفقة عملات Bitcoin طوبلة الامد باستخدام أمر سوق قياسي ، كما هو موضح في المثال أعلاه. هنا يمكننا تتبع ذلك:

كما ترون ، لقد اشترينا 0.1 BTC بسعر 8273 دولارًا. بمعنى آخر ، لقد فتحنا صفقة او (مركز ) طويل الامد بقيمة 0.1 BTC. نظرًا لأنه يتم رفعه بمقدار 20 مرة ، فإن الهامش المطلوب في هذه الصفقة لا يتجاوز 43 دولارًا فقط.

كما ترون ، يحتوي متتبع الصفقات او الوضعيات أيضًا على سعر التصفية او انهاء الصفقة.

هذا هو السعر الذي ، إذا تم الوصول إليه ، سيشهد تصفية الصفقة/مركزك بسبب عدم كفاية الهامش. ضع في اعتبارك أن المبلغ بالكامل في محفظتك المستقبلية يستخدم كضمان. وبالتالي ، إذا لم يذهب السعر في اتجاه تجارتك ، فستستخدم المنصة رأس المال المتبقي كضمان.

بمجرد الضغط على زر “’Market” ، سيتم إغلاق مركزك التداولي وسترى الأموال تعود إلى حساب الهامش الخاص بك.

ما هي رسوم تداول بينانس للعقود الآجلة Binance Futures

واحدة من الأشياء الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها عند اختيار بورصة للعقود الآجلة هي رسوم التداول. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتداول يوميًا ، حيث يمكن أن تتراكم الرسوم بسرعة إلى حد ما.

كما هو الحال دائمًا ، Binance واضع في كل الامول المتعلقة بمنصاته كلها. الرسوم على التداول عبر بينانس للعقود الآجلة Binance Futures في الصورة.

لحد الان قد تطرقنا للمهم و قد وفرنا أكبر قد من المعلومات عن بينانس للعقود الآجلة Binance Futures و شرح لوحة التحكم في التداول الخاصة بالمنصة، للاستفسار عن اي شيئ اضافي ارجو ترك استفسارك في تعليق، و سيتم الاجابة عنه في وقت سريع، كيف ما كان تساؤلاتكم، خبير في هذا النوع من التداول سيجيبكم.

من غير المحتمل أن تتم مقارنة أي منصة مع Binance من حيث وتيرة التطوير الصيانة الدائمة وإضافة خدمات جديدة. القدرة على مشاركة الإحصائيات على الشبكات الاجتماعية على Binance ، والمشاركة في التصنيف ، وبرنامج الإحالة ، والعقود الآجلة ومنصات P2P ، ومجمع التعدين الخاص، منصة مراقبة الأسعار CoinMarketCapcap، هذه ليست قائمة كاملة بالخدمات المقدمة للعملاء، إنما يوجد العديد و العديد من خدمات إضافية عبر المنصة.

مشروع Binance عبارة عن نظام بيئي كامل، و منصة عالمية من حيث نوع التداول و المتداولين، أيضا تعد المنصة الأولى و الأكبر عالميا من حيث حجم التداول. بايننس ايضا لها مركز أبحاث ومنصة لإصدار الرموز ومجمع تعدين ومحفظة ومنصات تداول ذات اتجاهات مختلفة. من المريح العمل و التداول على Binance و هي المنصة الأنسب لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.

يمكنك ان تبدأ في المنصة عبر الرابط التالي : Binance.com