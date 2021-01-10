المتداولون يتدفقون على العملات البديلة حيث يتم تداول أسعار بيتكوين بشكل جانبي

تام شمس - الأحد 10 يناير 2021 08:21 صباحاً - امتد الزخم الصعودي الذي شوهد على مدار الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع حيث تسجل غالبية أعلى ١٠٠ توكن مدرج في كوين ماركت كاب مكاسب مكونة من رقمين.

كما أن دخول بيتكوين (BTC) في فترة توحيد قصيرة وإمكانية إجراء جولة ثالثة من فحوصات التحفيز للمواطنين الأمريكيين يعتبران سببين محتملين لحركة السعر الصعودية اليوم.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

في حين أن هناك مخاوف بشأن تدفقات بيتكوين الكبيرة الأخيرة إلى البورصات الكورية الجنوبية من قبل حيتان بيتكوين، فإن العوامل الأساسية مثل توجهات القائمين بالتعدين وتناقص العرض تجعل المستثمرين يشعرون بالتفاؤل نسبيًا بشأن آفاق أسعار بيتكوين المستقبلية.

وقد أعرب عدد متزايد من الخبراء عن رأيهم في أن الارتفاع الصعودي الأخير لبيتكوين يرجع إلى التدفق الخارج من الذهب حيث تحولت العملة المشفرة الأعلى بسرعة لتصبح التحوط المفضل ضد التضخم لجيل الألفية.

بيتكوين تجد نطاقًا جديدًا في منطقة مجهولة

بعد ارتفاع سعر بيتكوين لتسجيل مستوى جديد على الإطلاق عند ٤١٩٤٠ دولارًا يوم ٨ يناير، دخلت العملة المشفرة الأعلى ما يبدو أنه مرحلة توحيد قصيرة حيث يحاول المضاربون على الصعود دفع السعر للأعلى بعد تأكيد مستوى ٤٠٠٠٠ دولار كدعم.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

في وقت كتابة المقالة، ارتفعت بيتكوين بنسبة ١,٥٣٪ خلال اليوم ويتم تداولها عند ٤٠٦٩٠ دولارًا أمريكيًا حيث شهد حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة انخفاضًا بنسبة ٢٦٪ عن أعلى مستوى تم تسجيله يوم ٨ يناير.

إن توقع ما سيأتي بعد ذلك مهمة صعبة عند مستويات الأسعار هذه بسبب عدم وجود سقف للسعر. وفيما يتعلق بتقلب الأسعار، اقترح تشاد ستينغلاس، رئيس التداول في كروس تاور، أن التقلب المتزايد يمكن أن يكون هو القاعدة حتى يتحرك السوق "في بيئة أكثر استقرارًا من التدفقات المتوازنة والأسعار الأكثر استقرارًا".

وفي تعليقات خاصة لكوينتيليغراف، قال ستينغلاس:

"أعتقد أننا ندخل مرحلة في الأسواق حيث سيكون التقلب اليومي بمقدار ١٠٠٠ دولار أمرًا طبيعيًا إلى حد كبير ... سيولة صانع السوق بالنسبة إلى حجم اللاعبين الكبار أصبحت أصغر وأصغر. مع انخفاض قدرة صناع السوق على تخزين المخاطر المتعلقة بتدفق التداول، أتوقع أن تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة".

هل بدأ موسم العملات البديلة الجديد؟

كما كان الحال في الأسواق الصاعدة السابقة، غالبًا ما يتبع ارتفاع سعر بيتكوين مرحلة استقرار. وخلال هذا الوقت، يميل المتداولون إلى تحويل انتباههم نحو العملات البديلة وتحويل أرباح بيتكوين إلى عملات رقمية ذات قيمة سوقية أصغر.

فوفقًا لجان بابتيست بافاغو، الشريك في إكسو ألفا، فإن الزخم الصعودي الحالي الذي شوهد من بيتكوين سيتباطأ في نهاية المطاف، وفي هذه المرحلة من المرجح أن يتراكم المستثمرون في العملات البديلة. حيث قال بافاغو لكوينتيليغراف:

"لقد بدأنا بالفعل ملاحظة نمط توزيع "الثروة" الكلاسيكي على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث يتطلع مستثمرو بيتكوين إلى جني أرباحهم والاستثمار في العملات الأخرى الممتازة. وفي حين يتناقص الاتجاه الصعودي في بيتكوين، أصبح سوق العملات البديلة أكثر جاذبية للمتداولين والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة. نتوقع أن نرى هيمنة بيتكوين تبدأ في الانخفاض مع ازدهار سوق العملات البديلة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

يستمر سعر إيثريوم (ETH) في الارتفاع إلى أعلى مستوياته السنوية الجديدة حيث صعد بنسبة ٤,٢٪ إلى ١٢٦٧ دولارًا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV) بنسبة ٢٣,٦٪ و٦١٪ على التوالي.

بعد أسبوع مليء بالتطورات الإيجابية لمشاريع العملات المستقرة، شهدت ميكر داو وتوكن MKR الخاص بها، الذي يحكم تطوير عملة داي المستقرة، زيادة بنسبة ٤٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا مقابل ١٥٣٠ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٩٪.