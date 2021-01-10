خبراء: تدفقات الذهب الخارجة تدفع بيتكوين للأعلى

تام شمس - الأحد 10 يناير 2021 02:42 صباحاً - وفقًا للعديد من الخبراء، فإن أحد الأسباب المحتملة لارتفاع أسعار بيتكوين الملحوظ مؤخرًا هو تدفقات المستثمرين الهائلة من وسيلة تحوط أخرى للتضخم: الذهب.

تراجعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت بنسبة ٤,٦٢٪ إلى ١٨٥٧ دولارًا. كان الأصل يرتفع في السابق بانسجام مع بيتكوين، والتي ارتفعت بنسبة تزيد عن ٤٠٪ من أدنى مستوى لها في الأسبوع الماضي عند ٢٨٠٠٠ دولار.

في تغريدة يوم الجمعة، قال تشارلي موريس، المؤسس ورئيس قسم المعلومات في بايت تري أسيت مانجمنت، إن تراجع الذهب قد يُعزى إلى انتقال المستثمرين إلى بيتكوين:

وبالمثل، في وقت سابق من الأسبوع، قال جيم كريمر مقدم برنامج ماد موني على قناة سي إن بي سي إن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب "ستذهب جميعها إلى العملات المشفرة". إن تتبع التدفقات الداخلة والخارجة من صندوق استثمار بيتكوين الخاص بغرايسكيل وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب يدعم هذا التأكيد، حيث تفوقت غرايسكيل على الذهب:

قد تكون التحركات علامة على ارتفاع مكانة بيتكوين كفئة أصول مشروعة. لطالما تم الربط بين الذهب وبيتكوين حيث يُنظر إلى كليهما على أنهما وسيلة لحماية الثروة من التضخم وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي، ولكن إذا كانت تحركات الأسعار على مدار الأسبوع الماضي هي أي مؤشر، فقد تكون عملة بيتكوين قد فازت في السباق السردي.

في مقابلة مع بلومبرغ، قال فرانك سبيتيري، كبير مسؤولي الإيرادات في كوين سيرز، إن السرد المحيط بعملة بيتكوين باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم تكتسب زخمًا "في مواجهة بيئة سياسة نقدية غير تقليدية للغاية".

وأضاف قائلًا: "يبدو أننا في منتصف صحوة متزامنة بين المؤسسات تجاه بيتكوين كمخزن غير مرتبط بأصول القيمة".

تأتي ملاحظات الخبراء بعد تقلب فريد في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع: اعتبارًا من يوم الجمعة، تساوي قيمة عملة بيتكوين واحدة أكثر من سبيكة ذهب بحجم ٢٠ أونصة.

ومع ذلك، على الرغم من كل حركة السعر الهبوطي وصعود بيتكوين، فإن بعض مناصري الذهب البارزين يرفضون التزحزح عن مراكزهم. ففي تغريدة بالأمس ادعى المتشكك منذ فترة طويلة في بيتكوين والمستثمر في الذهب بيتر شيف أنه بمجرد أن "يفهم" المستثمرون مخاطر التضخم، سيعودون إلى السبائك: