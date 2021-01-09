سوشي سواب تكشف عن خارطة طريق طموحة لعام ٢٠٢١

تام شمس - السبت 9 يناير 2021 09:56 مساءً - بعد عام ٢٠٢٠ الجامح، صعودًا وهبوطًا، والذي شهد تحول سوشي سواب لتصبح أكبر بورصة لامركزية (DEX) من حيث السيولة عند نقطتين مختلفتين، أصدرت منصة التمويل اللامركزي (DeFi) خارطة طريق طموحة للغاية لعام ٢٠٢١.

وتشمل التطورات الرئيسية القادمة أمثلة متعددة لبعض الوظائف الأكثر تعقيدًا وتقدمًا في مجال التمويل اللامركزي، بما في ذلك البورصة اللامركزية عبر السلاسل التي سيتم تمكينها بواسطة رون ومون بيم، وتنفيذ على سلسلة بولكادوت، وهيكل إدارة لامركزي بالكامل بنهاية عام ٢٠٢١.

قدم المنشور أيضًا تحديثات حول المشاريع التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما في ذلك إطلاق الإصدار ٢ المسمى ميرين وموعدًا مستهدفًا في منتصف شهر يناير لإطلاق بينتو بوكس، وهو منتج إقراض قادم.

كانت هناك أيضًا تلميحات حول إعادة تصميم وشيكة. نظرًا لتنوع وعدد المنتجات المعروضة حاليًا والتي هي قيد التطوير، "ستنتقل سوشي سواب إلى نطاق جديد في عام ٢٠٢١ لتعكس بشكل أفضل كيف لم نعد شركة صانع سوق آلي بعد الآن."

أحد التطورات التي أثارت اهتمام المراقبين بشكل خاص يتضمن التكامل المقترح مع أرشرداو. تعمل أرشر مع القائمين بتعدين إيثريوم لإنتاج كتل أكثر كفاءة، وسيكون التكامل قادرًا على تقليل التشغيل الأمامي من قبل القائمين بالتعدين، والمعروف أيضًا باسم قيمة التعدين القابلة للاستخراج (MEV).

تشمل عمليات التكامل الأخرى الدعم القادم للعملات المستقرة الخوارزمية FRAX وDSD، بالإضافة إلى BAO.

أخيرًا، قدمت المدونة تحديثًا لخطط التوسع، مشيرة إلى أن سوشي سواب "ستتحرك تزامنًا مع نظام وي إيرن البيئي الأكبر"، ومن المحتمل أن تكون مجموعات المعرفة الصفرية هي الحل المفضل.

إنها قائمة طويلة من الأهداف لمشروع لم يتجاوز عمره ستة أشهر. ومع ذلك، في مقابلة مع كوينتيليغراف في وقتٍ سابق من الأسبوع، تحدث أحد المساهمين الأساسيين في سوشي سواب 0xMaki عن رؤية مجتمع سوشي سواب المتنامي باستمرار والمحفز جيدًا.

"أريد الاستمرار في تحفيز الناس على إنتاج أصولهم. وأن أجعلهم ينضمون إلى منظمة لامركزية مستقلة. ومكافأة المزيد من المطورين حتى يتمكنوا من بناء ما يحبون. دخل المزيد من الأشخاص مجال التمويل اللامركزي والأمور الأساسية المالية الجديدة. وعرض تطبيقات التطبيقات اللامركزية الجديدة بشكل بارز على سوشي. سيكون الجميع فائزًا في عام ٢٠٢١".

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر سوشي مقابل الدولار ١٠٪ في اليوم ليصل إلى ٤,٦٤ دولارات.