بيع العملات البديلة مع تزاحم المتداولين للحفاظ على سعر بيتكوين أعلى من ٤٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 9 يناير 2021 09:56 صباحاً - تعرضت مكاسب العملات البديلة الأخيرة لضغوط حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) لإعادة اختبار مستويات الدعم المنخفضة بعد الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤١٩٤٠ دولارًا.

بعد اندفاع بيتكوين يوم ٧ يناير إلى ما يزيد عن ٤٠٠٠٠ دولار، واجهت العملة المشفرة ضغوط بيع أدت إلى انخفاض السعر إلى ٣٦٦٠٠ دولار. وكما كان الحال خلال الارتفاع الحالي، اشترى المستثمرون الانخفاض بسرعة وارتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤١٩٤٠ دولارًا يوم ٨ يناير.

تستمر معنويات السوق في التحسن مع استمرار تدفق المستثمرين المؤسسيين على العملات المشفرة. ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، يقول مايكل سونينشين، الرئيس التنفيذي لشركة غرايسكيل إنفستمنتس، إن صناديق التقاعد بدأت في استخدام عائلة غرايسكيل من الصناديق للاستثمار في بيتكوين.

كما أشار جيم كرامر، مضيف برنامج ماد موني على سي إن بي سي، إلى أن ارتفاع العملات المشفرة يأتي مع استمرار تعرض سعر الذهب للضغط، مما يشير إلى أن السرد السائد بشأن بيتكوين والأصول الرقمية قد بدأت في التحول.

وفي حين أنه من الصعب التأكد من المدة التي يمكن أن يحافظ فيها سعر بيتكوين على زخمه الصعودي الحالي، فمن الواضح أنه مع كل انخفاض، يقوم المستثمرون المؤسسيون والأفراد بالشراء بقوة ويدفعون السعر إلى مستويات عالية جديدة.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

الأسهم تنخفض بعد حالة عدم اليقين بشأن الجولة التالية من التحفيز

بعد تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق يوم ٧ يناير، أظهر مؤشر إس وبي ٥٠٠ وناسداك وداو قوة أقل اليوم حيث أصبح من الواضح أن قانون التحفيز الذي كان يتوقعه الكثيرون من المشرعين الأمريكيين لا يزال يواجه عقبات كبيرة.

وقعت جميع المؤشرات الرئيسية تحت ضغط البيع المبكر ولكن كل منها كان قادرًا على التعافي ليغلق اليوم في المنطقة السوداء. أغلق مؤشر إس وبي ٥٠٠ بارتفاع ٠,٥٥٪، بينما أنهى مؤشرا ناسداك وداو اليوم بارتفاع ١,٢٨٪ و٠,١٨٪ على التوالي.

هيمنة بيتكوين ترتفع مع تراجع العملات البديلة

في حين يتم تداول بيتكوين في نطاق يتراوح بين ٣٦٦٦٠ دولارًا و٤٢٠٠٠ دولارًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، تواجه العملات البديلة ضغوط بيع متزايدة.

ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بدأ ضغط البيع في الزيادة في جميع المجالات، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التراجع حيث يتطلع السوق إلى إنشاء نطاق تداول جديد.

إذا وجد سعر بيتكوين الدعم أو دخل في مرحلة التوحيد، فإن العملات البديلة تميل إلى الارتفاع، لذلك يفضل المتداولون خلال اليوم مراقبة حركة سعر بيتكوين عن كثب.

أداء بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

انخفض سعر إيثريوم (ETH) حاليًا بنسبة ٢,٣٪ ويتم تداولها عند ١١٩٤ دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض كل من بولكادوت (DOT) وستيلر لومنمز (XLM) بأكثر من ٦٪ ويتم تداولهما عند ٩,١٥ دولارات و٠,٢٨٩ دولار على التوالي.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٠٥ تريليون دولار ووصل معدل هيمنة بيتكوين إلى ٧٠,٥٪.