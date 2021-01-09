مورغان ستانلي يمتلك الآن ١٠٪ من أسهم مايكروستراتيجي

تام شمس - السبت 9 يناير 2021 04:39 صباحاً - وفقًا لإحدى الوثائق الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الصادرة يوم ٨ يناير، استحوذ بنك الاستثمار مورغان ستانلي على ٧٩٢٦٢٧ سهمًا في شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال. ويمثل الاستثمار حصة ١٠,٩٪ في شركة قامت باستثمارات ضخمة في بيتكوين خلال الأشهر العديدة الماضية.

ومن الواضح أن عملية الشراء قد حدثت يوم ٣١ ديسمبر. مرت مايكروستراتيجي بشهر هائل، حيث شهدت تحرك أسهمها من ٢٨٩ دولارًا يوم ٨ ديسمبر إلى ٥٤٥ دولارًا اعتبارًا من ٨ يناير.

المصدر: ناسداك

في أغسطس، اتخذت مايكروستراتيجي خطوات جريئة في مجال العملات المشفرة، مما جعل بيتكوين أصل احتياطي أساسي. وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي مايكل سايلور عن اختيار الشركة:

"هذه ليست تكهنات ولا تحوط. إنها استراتيجية مؤسسية متعمدة لاعتماد معيار بيتكوين".

قبل أسابيع فقط، أعلنت مايكروستراتيجي عن طرح سندات مالية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لغرض معلن هو جمع الأموال لشراء المزيد من بيتكوين. واعتبارًا من ٢١ ديسمبر، قامت الشركة بتخزين ٧٠٤٧٠ بيتكوين.

وحسابًا بالأسعار اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، بلغ مخزون بيتكوين الخاص بمايكروستراتيجي أكثر من ٢,٨ مليار دولار.

استعد المستثمرون المؤسسيون مثل مورغان ستانلي لأصول العملات المشفرة بشكل كبير خلال العام الماضي. وقد عزا الكثيرون السوق الصاعدة الأخيرة لبيتكوين إلى هذا الارتفاع المؤسسي، مقارنةً بخوف المستثمرين الأفراد من تفويت الفرصة الذي كان حيويًا لأعلى مستويات بيتكوين لعام ٢٠١٧، والتي انهارت لاحقًا.