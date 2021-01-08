كوين بيز تستحوذ على منصة تنفيذ التداول "روتفاير"

تام شمس - الجمعة 8 يناير 2021 03:49 مساءً - استحوذت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية كوين بيز على منصة روتفاير لتحسين تنفيذ التداول.

في ٧ يناير، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روتفاير، جيسون فيكتور، أن الفريق سيعمل الآن على تطوير خدمات التنفيذ الخاصة به لكوين بيز، بينما شكر المستخدمين على دعمهم على مدار السنوات الثلاث الماضية.

بدأت روتفاير في أواخر عام ٢٠١٧، بمهمة تعزيز البنية التحتية التجارية في سوق العملات المشفرة. وقد طور الفريق منتجات تسمح للمتداولين بالبحث تلقائيًا عن مصادر متعددة للسيولة للعثور على أفضل الأسعار على كلٍ من السعر والرسوم.

بعد هذه الخطوة، سيقوم فريق روتفاير بتطوير مجموعة أدوات وخدمات كوين بيز برايم. ويهدف بهذا إلى أن يجعلها منصة الوساطة الأولى للمؤسسات المالية التي ترغب في التداول في مجال العملات المشفرة.

عانت كوين بيز من انقطاعات متعددة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وغالبًا ما تتزامن مع أيام تداول متقلبة لعملة بيتكوين، مما أثار غضب المتداولين الذين خسروا أرباحًا محتملة. إن الاستحواذ على روتفاير وخبرتها في تنفيذ التداول قد يقطع شوطًا في استعادة الثقة في هذا الصدد.

في نهاية العام الماضي، قدمت كوين بيز تسجيلًا للاكتتاب العام الأولي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد اعتبر الكثيرون هذه الخطوة علامة أخرى على الشرعية المتزايدة لسوق العملات المشفرة.