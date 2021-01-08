تطبيق إعادة شحن الكهرباء المستند إلى التوكنات يتوسع في إفريقيا ولكنه يواجه رياحًا معاكسة

تام شمس - الجمعة 8 يناير 2021 03:49 مساءً - أعلنت إلكترونيوم عن توسيع نطاق تغطية خدماتها لتشمل أربع دول أخرى في غرب إفريقيا - بنين وتوغو وكوت ديفوار وسيراليون.

وقد جلبت هذه الخطوة تغطية الخدمة الإفريقية للشركة إلى تسع دول مع نيجيريا والسنغال ومالي وغامبيا وغينيا بيساو بالفعل في هذا المزيج.

مع أكثر من أربعة ملايين مستخدم مسجل، ركزت حملة إلكترونيوم الإفريقية على استخدام توكن ETN الخاص بها لدفع فواتير الخدمات واشتراكات البث عبر الهاتف المحمول عبر تطبيق الهاتف المحمول للشركة.

وقد صرح نايجل بولي، رئيس تطوير الأعمال في إلكترونيوم، لكوينتيليغراف قائلًا:

"نحن سعداء جدًا بالمئات من عمليات إعادة شحن الكهرباء التي تم إكمالها في نيجيريا، حيث لدينا المئات من مستخدمي إلكترونيوم."

ووفقًا لبولي، تعمل ميزة إعادة شحن الكهرباء على إنشاء توكن الخدمة ETN عبر مجموعة منتجات وخدمات الشركة، مضيفًا، "تأتي معظم هذه المعاملات من العاملين المستقلين في إني تاسك".

إني تاسك هي منصة مستقلة تعمل بنظام إلكترونيوم ويُقال إنها تكتسب رعاية كبيرة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا فإن اعتماد العملة المشفرة يساعد على تحسين الكثير من الأفارقة العاملين لحسابهم الخاص في توسع اقتصاد الوظائف المؤقتة.

وتعليقًا على الخطط المستقبلية، كشف بولي أن الشركة تعمل على شراكة مباشرة مع شركات الكهرباء ومشغلي شبكات الهاتف المحمول. ووفقًا لرئيس تطوير الأعمال في إلكترونيوم، فإن الهدف هو ضمان تمتع المستخدمين بالمعدلات الأساسية على عمليات شحن الكهرباء ومدفوعات إعادة شحن الهاتف المحمول.

في الوقت الحالي، تحدث معظم مدفوعات الفواتير المستندة إلى ETN واشتراكات البث عبر وكلاء طرف ثالث يعتمدون العملات المشفرة في إفريقيا.

حيث قال بولي: "لقد تمكنا بالفعل من إبرام صفقات مباشرة مع اثنين من مشغلي شبكات الهاتف المحمول، وهما ذا أنليمتد في جنوب إفريقيا وسلكارد في كمبوديا"، مضيفًا: