أخيرًا، سبب وجيه لبيع بيتكوين: أحد مالكي العملة يقوم بتصفية ممتلكاته لسداد الرهن العقاري لوالديه

تام شمس - الجمعة 8 يناير 2021 04:39 صباحاً - يستمر مجتمع بيتكوين على ريديت في تحريك مشاعرنا. في يوم الخميس، ادعى مستخدم باسم "u/Bigtony96" أنه باع كامل رصيد بيتكوين (BTC) لسداد الرهن العقاري لوالديه.

ويفترض أن مستخدم ريديت أفرغ ما مجموعه ٦ بيتكوين متراكمة على مدار السنوات الثلاث الماضية لإغلاق الرصيد المتبقي في منزل والديه. وقد أوضح أن هناك ما يكفي من المال لتغطية الضرائب، وربما شراء سيارة جديدة.

حيث قال المستخدم "اليوم هو اليوم الذي حلمت به طوال السنوات العديدة الماضية، وهو شعور سريالي للغاية".

في المنشور، أوضح u/Bigtony96 دافعه لرغبته في مساعدة والديه، الذين دُمر مشروع مطعمهم بسبب أوامر الإغلاق الحكومية:

"والداي هما كل شيء بالنسبة لي. [...] إنهما يعملان في مجال المطاعم وأجبرتهما الجائحة على إنفاق جزء كبير من مدخراتهم، وتشكّل الموارد المالية توترات لهم كل يوم. أخبرني والدي دائمًا أنه في يوم من الأيام سيتقاعد بمجرد سداد ثمن المنزل، وهذا اليوم أصبح هنا أخيرًا".

في حين أن u/Bigtony96 لم يحدد بالضبط متى تم بيع بيتكوين، فمن المحتمل أن يكون البيع قد حدث يوم الخميس، كما يتضح من عنوان المنشور: "تم البيع للتو لسداد الرهن العقاري لوالدي"

ارتفع سعر بيتكوين فوق ٤٠٠٠٠ دولار يوم الخميس في عرض رائع للقوة. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فقد استغرق الأمر بيتكوين أقل من ثلاثة أسابيع لمضاعفة السعر من ٢٠٠٠٠ دولار.