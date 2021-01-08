الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الصديق للعملات المشفرة يصبح الآن أغنى رجل في العالم

تام شمس - الجمعة 8 يناير 2021 12:50 صباحاً - تجاوزت ثروة إيلون مسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتسلا، صافي ثروة مؤسس أمازون "جيف بيزوس".

ذكرت البي بي سي يوم الخميس أن "إيلون ماسك أصبح أغنى شخص في العالم، حيث تجاوز صافي ثروته ١٨٥ مليار دولار (١٣٦ مليار جنيه إسترليني)".

اكتسب رجل الأعمال المستقبلي ثروة هائلة العام الماضي. حيث أشارت قناة سي إن بي سي يوم الخميس إلى أن "ماسك بدأ عام ٢٠٢٠ بقيمة ٢٧ مليار دولار، وكان بالكاد من بين أغنى ٥٠ شخصًا".

"أضاف سعر سهم تسلا الصاروخي - الذي زاد أكثر من تسعة أضعاف خلال العام الماضي - جنبًا إلى جنب مع رواتبه السخية أكثر من ١٥٠ مليار دولار إلى صافي ثروته."

بعد الانهيار الناجم عن جائحة كوفيد-١٩ في مارس، وجدت تسلا أن سعر سهمها يقارب ٧٠ دولارًا، بناءً على بيانات تريدينغ فيو. بحلول عام ٢٠٢١، وجدت أسهم تسلا طريقها لتتجاوز ٨٠٠ دولار لكل سهم، والذي يأخذ أيضًا في الاعتبار تقسيم الأسهم في أغسطس ٢٠٢٠.

كما أن ماسك ليس غريبًا على مجال العملات المشفرة، على الرغم من أنه لم يتقدم كمؤيد رئيسي لفئة الأصول. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في منشور على تويتر في ديسمبر ٢٠٢٠: "إن بيتكوين يكاد يكون مثل المال الورقي".

يمتلك ماسك ٠,٢٥ بيتكوين (BTC) فقط، اعتبارًا من آخر تعليق تم نشره مؤخرًا على مقتنياته، والذي تمت الإشارة إليه في مايو ٢٠٢٠. وقد علق أيضًا على دوجكوين (DOGE) في نقاط مختلفة في الماضي، بطريقة كوميدية محتملة.

عرض مايكل سايلور، مناصر بيتكوين من مايكروستراتيجي، مؤخرًا مساعدة صاحب الرؤية التقنية في الحصول على بعض عملات بيتكوين لتسلا.