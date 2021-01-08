يمكن للمستثمرين الآن تداول عقود بيتكوين الآجلة بدون تاريخ انتهاء صلاحية

تام شمس - الجمعة 8 يناير 2021 12:50 صباحاً - أعلنت شركة إكيوس، وهي بورصة عملات رقمية مقرها سنغافورة تديرها ديجينكس، عن إطلاق منتج جديد لعقود بيتكوين (BTC) بدون أي تواريخ تسوية، مما يمثل قفزة كبيرة في سوق مشتقات بيتكوين.

قدمت الشركة عقد بيتكوين آجل دائم يوم الخميس، وهو منتج تقول إنه "مناسب تمامًا لبيئة التداول الحالية". العقد الدائم موجه نحو المتداولين المحترفين بمختلف أشكال المخاطر، مع الأسعار والسيولة المقدمة من صانعي السوق المستقلين.

تدعي البورصة أن عقد بيتكوين الجديد مدعوم باحتياطيات السيولة الخاصة بها، والتي يتم تمويلها جزئيًا من خلال الرسوم وإيرادات التداول.

على عكس منتجات العقود الآجلة التقليدية، لا يحتوي العقد الآجل الدائم على انتهاء صلاحية أو تاريخ تسوية محدد، مما يعني أنه يمكن للمستخدم الاحتفاظ بالمركز طالما رغب في ذلك. تُقدم بيتميكس حاليًا العقود الدائمة على بيتكوين، وهي واحدة من أكبر منصات مشتقات العملات المشفرة.

حيث قال ريتشارد بيورث، الرئيس التنفيذي لشركة ديجينكس، إن الغرض من العقد الآجل الجديد هو توفير وظائف أوسع لسوق مشتقات العملات الرقمية، وهي خطوة قال إنها ستسهل اعتماد المتداولين المؤسسيين والمهنيين على نطاق أوسع لمجموعات الأصول المشفرة.

وتابع قائلًا:

"هذا هو المنتج الأول فقط في مجموعة المنتجات التي ستوفر للمستثمرين أدوات تحوط أكثر ديناميكية وتصفية أكثر عدلًا ومنصة لا يتم تداولها ضد مستخدميها وحماية لسمعة المستثمرين الباحثين عن نظام بيئي متوافق مع ممارسات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال."

انفجر سوق العقود الآجلة لبيتكوين على مدار الأرباع القليلة الماضية، مما يسلط الضوء على الاستحواذ المؤسسي المتزايد على الأصل الرقمي. زعمت شركة إكيوس أن مشتقات العملات المشفرة نمت بأكثر من أربعة أضعاف سرعة السوق الفوري في الربع الثالث، لتصل إلى ذروة حجم يومي قدره ٦٧ مليار دولار في نهاية نوفمبر.