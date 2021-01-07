سعر بيتكوين يصل إلى ٤٠ ألف دولار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تجاوز ٢٠ ألف دولار

تام شمس - الخميس 7 يناير 2021 11:55 مساءً - بلغ سعر بيتكوين (BTC) ٤٠ ألف دولار يوم ٧ يناير مسجلًا آخر مرحلة نفسية مهمة للمضاربين على صعود العملات المشفرة.

سعر بيتكوين يسحق ممر ٣٠٠٠٠ دولار في وقت قياسي

أكدت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي قد سجل ارتفاعات جديدة مذهلة خلال التداول يوم الخميس، مما رفع المكاسب الأسبوعية إلى أكثر من ٤٠٪.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة دقيقة واحدة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

في واحد فقط من الإنجازات المختلفة لبيتكوين هذا العام، تغلبت أكبر عملة مشفرة على تنبؤات هبوطية بالتراجع بعد الارتفاع السريع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، أدت نسبة قيمة الشبكة المنقولة في بيتكوين إلى إشارات تشير إلى أن الاتجاه الصعودي لم ينته بعد، ومن المحتمل أنه بدأ فقط.

ووفقًا لمحلل أسواق كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب:

"إن الأسواق تبلي بلاءً حسنًا والدورة الصعودية تبدأ هنا بشكل جيد. وهذا يعني أن السوق من المحتمل أن يستمر في العمل بكثافة في العام المقبل. مع التصحيح القياسي بنسبة ٢٠-٣٠٪، كونوا مستعدين، فهي تحدث وهي فرص."

كما أضاف سوي تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة سي إف بنشماركس، وهي شركة المؤشرات الخاضعة للتنظيم من هيئة السلوك المالي والمستخدمة من قبل بورصة شيكاغو التجارية، قائلًا: "بعد أقل من شهر من اختراق بيتكوين لتتجاوز ٢٠ ألف دولار، تضاعف سعرها إلى ٤٠ ألف دولار. من الصعب الآن على أي شخص أن ينكر أننا نشهد نضج فئة أصول جديدة بالكامل، وقد تكون هذه" لحظة النطاق العريض "للعملات المشفرة - حيث يجب على كل شركة وفرد التفكير بجدية في كيفية تفاعلهم مع العملات المشفرة".

لخص باري سيلبرت، الذي كان حتى اليوم الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول "غرايسكيل":

"من المضحك الاعتقاد بأن تصحيح سعر بيتكوين إلى ٢٠٠٠٠ دولار سيبدو وكأنه فرصة شراء تدوم مدى الحياة."

في غضون ذلك، انتشرت أخبار نجاحات بيتكوين خارج دوائر العملات المشفرة، مما جعلها على رادار الشخصيات المالية بما في ذلك هولغر زشايبتز، المعلق المالي الشهير والمساهم المنتظم في نشرة الأخبار الألمانية داي ويلت.

اقترح ماتي غرينسبان من كوانتم إكونوميكس أن:

"المخططات تخبرنا بالماضي فقط ونحن في منطقة جديدة تمامًا. بدأ هذا الاتجاه الصعودي عند ١٠ آلاف دولار ويمثل ١٠ أضعاف أعلى مستوى سابق على الإطلاق المعيار لدورة صعود لعملة بيتكوين. لذلك بما أننا نقترب من منتصف الطريق مع الزخم الشديد والأحجام البارزة والأساسيات الاستثنائية، أرى أن هذا بمثابة نقطة توقف على الطريق إلى سعر بيتكوين الذي يمكن أن يصل لحوالي ١٠٠ ألف دولار."

من ناحية أخرى، أضاف ديفيد ليفتشيتز، رئيس قسم المعلومات بشركة إدارة الأصول إكسو ألفا، ملاحظة تحذيرية. حيث جادل بأن عملة بيتكوين كانت ترتفع بسرعة كبيرة، وتستحضر ذكريات طفرة الدوت كوم.

وقد صرح لقال لكوينتيليغراف في تعليقات خاصة: "ما يثير القلق ليس حقيقة أن بيتكوين ترتفع، بل إن سرعتها (السرعة التي تسير بها ...) هي ما تُقلق ... بالتأكيد في منطقة الفقاعة، لكن التاريخ أظهر أن" الأسواق يمكن أن تظل غير عقلانية لفترة أطول".

"في أواخر عام ١٩٩٩، كان الجميع مقتنعًا بأننا كنا في القمة، لكن فقاعة الأسهم التكنولوجية استمرت ٣ أشهر أخرى وارتفعت أعلى وأعلى حتى انهارت في النهاية بشكل هائل."

العملات البديلة تتفوق على مكاسب بيتكوين في عام ٢٠٢١

منذ بداية العام وحتى تاريخه، قدم زوج بيتكوين مقابل الدولار عوائد لم تتغلب عليها إلا عملات بديلة معينة. في الوقت الحالي، ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة ٦٢٪ هذا العام وارتفعت ستيلر (XLM) بنسبة ١٥٠٪. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر هيمنة بيتكوين إلى أقل من ٧٠٪.

مكاسب بيتكوين وإيثريوم في عام ٢٠٢١. المصدر: ديجيتال أسيتس داتا

في حالة إيثريوم، لا تزال أعلى المستويات على الإطلاق قريبة، ويقدر بعض المحللين أن العملة البديلة الأعلى قد ترتفع إلى ٢٦٠٠ دولار على المدى القصير.