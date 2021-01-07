القيمة السوقية للعملات المشفرة تتجاوز تريليون دولار بعد الارتفاع المذهل

تام شمس - الخميس 7 يناير 2021 03:48 صباحاً - تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة - وهو عامل رئيسي للصحة العامة لفئة الأصول الرقمية - ١ تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق في الساعة ١٩:٠٠ بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء ٦ يناير. كذلك تجاوزت بيتكوين ٣٧٠٠٠ دولار في نفس الوقت تقريبًا لفترة وجيزة، مسجلةً مستوى قياسي جديد.

وبالقياس من حيث القيمة السوقية، تضاعفت فئة الأصول المشفرة فعليًا خلال الشهر الماضي حيث اندلعت بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وسجّلت إيثريوم (ETH) ١١٠٠ دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وبشكل مجتمع، تمثل كلتا الأصول ما يقرب من ثلثي السوق الكلي.

شهد تأثير جاذبية بيتكوين وإيثريوم تسجيل العشرات، إن لم يكن المئات، من العملات المشفرة في السوق لعائدات بنسبة مضاعفة في الأسبوع الماضي.

تم الوصول إلى رسملة تريليون دولار بعد أيام فقط من تجاوز السوق للمستويات المرتفعة للسوق الصاعدة عام ٢٠١٧-٢٠١٨. خلال ذروة الدورة الأخيرة في أوائل عام ٢٠١٨، بلغت القيمة السوقية المجمعة ما يقرب من ٨٣٠ مليار دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب.

قمة آخر سوق صاعد للعملات المشفرة في أوائل عام ٢٠١٨ بواسطة كوين ماركت كاب

في ذلك الوقت، بلغت العملات الرقمية البديلة ذروتها بالقرب من ٥٤٧ مليار دولار بعد تراجع بيتكوين عن أعلى مستوى لها في ديسمبر ٢٠١٧. تبلغ قيمة سوق العملات البديلة حاليًا أقل من نصف هذا الإجمالي، مما يؤكد هيمنة بيتكوين المطلقة حتى الآن في الدورة الحالية.

بلوغ موسم العملات البديلة لذروته في أوائل عام ٢٠١٨ خلال الدورة الماضية، وفقًا لكوين ماركت كاب

عادةً ما تمهد دورات بيتكوين الصعودية الطريق لارتفاع العملات البديلة اللاحق، والذي غالبًا ما يكون أكبر من هامش بيتكوين الأولي. يمكن أن يحدث الارتفاع المكافئ في العملات الرقمية التي يطلق عليها مجتمع العملات الرقمية اسم "موسم العملات البديلة" بسرعة، مما يترك للمستثمرين القليل من الوقت للاستعداد.

يتوقع العديد من مراقبي العملات الرقمية صعودًا في عام ٢٠٢١ لعملة بيتكوين والعملات البديلة. وهم متفائلون، مشيرين إلى الطلب المؤسسي المتزايد على بيتكوين، وانتشار العملات المشفرة في كل مكان، والمد والجزر الطبيعي لدورات السوق التي تبلغ مدتها أربع سنوات كعوامل.