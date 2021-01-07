المضاربون عل الصعود الذين يقومون بالشراء يدفعون سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٦٥٧٤ دولارًا

تام شمس - الخميس 7 يناير 2021 02:43 صباحاً - اشتد ارتفاع القطع المكافئ لبيتكوين (BTC) يوم الأربعاء، حيث اخترق السعر ما فوق ٣٦٠٠٠ دولار للمرة الأولى، مما أرسل إشارة قوية إلى أن السوق الصاعد لا يزال لديه مجال أكبر للنمو.

بلغت ذروة العملة المشفرة الرائدة عند ٣٦٥٧٤,٤٧ دولارًا على بيتستامب، متجاوزة بسهولة أعلى مستوى لها على الإطلاق. ارتفع السعر بنسبة ٨٪ في اليوم وأكثر من ٢٥٪ خلال الأسبوع الماضي.

وفي وقت كتابة المقالة، تم تداول بيتكوين بسعر ٣٦٣٦٧ دولارًا.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

بالقيمة الحالية، نمت القيمة السوقية لبيتكوين إلى ٦٦٩,٢ مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي ٦٨,٣٪ من إجمالي سوق العملات الرقمية.

يتحدى آخر ارتفاع لعملة بيتكوين التحذيرات من أن السوق قد يواجه مقاومة لذروة الشراء في المستقبل القريب. أدت سوق العقود الآجلة المحمومة والتصفية الكبيرة من بعض أكبر حاملي الأسهم في آسيا إلى زيادة احتمال حدوث تراجع قصير الأجل.

حتى الآن، يبدو أن السرد الرقمي للذهب حول بيتكوين قد سحق أي مظهر من مظاهر التراجع الكبير حيث تقوم المؤسسات والمتداولون الأفراد بشراء الانخفاضات. حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، تعاني بيتكوين من نقص في العرض حيث يواصل المشترون الرئيسيون مثل غرايسكيل وباي بال جمع كل عملات بيتكوين اتي تم تعدينها حديثًا.

تواصل بيتكوين ممارسة قوة جذب قوية في السوق الأوسع، حيث تطبع العملات البديلة الرئيسية أيضًا ارتفاعات محلية جديدة. تجاوزت إيثريوم (ETH) لفترة وجيزة ١٢٠٠ دولار يوم الأربعاء. كما شهدت لايتكوين (LTC) وريبل و بيتكوين كاش (BCH) وغيرها مكاسب كبيرة.