مجموعة ستانفورد تصبح تاسع أكبر ممثل ليونيسواب، متجاوزةً جامعة يو سي بيركلي

تام شمس - الخميس 7 يناير 2021 12:50 صباحاً - أصبح نادي بلوكتشين ستانفورد أحد أكبر الممثلين في برنامج بورصة يونيسواب، متجاوزًا مجموعة طلابية في جامعة كاليفورنيا المنافسة يو سي بيركلي.

أثبت نادي بلوكتشين الذي يديره الطلاب نفسه كممثل في يونيسواب يوم الثلاثاء، بعد أن حصد ٢٥٢٤٧١١ صوتًا، وفقًا لسيبيل، وهي أداة حوكمة إيثريوم. هذا يضع ستانفورد في المركز التاسع، متقدمةً مباشرةً على كال بلوكتشين من جامعة يو سي بيركلي بـ ٢٥٢٤٧١١ صوتًا.

تظل دارما وإي أو إيه أكبر ممثلين، بأكثر من ١٥ مليون صوت لكل منهما.

يضم أفضل ١٠ ممثلين ليونيسواب الآن مؤسستين أكاديميتين، مما يسلط الضوء على اللاعبين المتنوعين الذين يساهمون في حوكمة البورصة. حسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي، انضمت جامعة يو سي بيركلي إلى بروتوكول حوكمة يونيسواب كوسيلة لعرض أبحاث المجموعة في مجال بلوكتشين.

تأسس نادي بلوكتشين ستانفورد في عام ٢٠١٤ كمنظمة طلابية "لكل شيء حول العملات المشفرة وبلوكتشين واقتصاد العملات المشفرة."

اكتسبت جامعة ستانفورد حضورًا نشطًا في الأبحاث التي تركز على بلوكتشين. تدير الجامعة مركز ستانفورد لأبحاث بلوكتشين، والذي "يجمع بين أعضاء هيئة التدريس في الهندسة والقانون والاقتصاد، بالإضافة إلى ما بعد المستندات والطلاب والزائرين، للعمل على التحديات التقنية في هذا المجال."

يظهر أيضًا بحثٌ تمت مراجعته من قِبل النظراء يُسمى "تحليل أسواق يونيسواب" على موقع ويب ستانفورد. ويعطي البحث وجهة نظر إيجابية عن البورصة اللامركزية، واصفةً إياه بأنه "مستقر في ظل مجموعة واسعة من ظروف السوق".

نمت يونيسواب لتصبح أكبر بورصة لامركزية في العالم من حيث الحجم، وفقًا لمجمع البيانات كوين ماركت كاب. واعتبارًا من يوم الأربعاء، كان لدى يونيسواب ما يقرب من ٤٢٪ من حصة سوق البورصات اللامركزية.