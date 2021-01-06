شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك تنضم إلى مجموعة تنظيم العملات المشفرة JSTA

تام شمس - الأربعاء 6 يناير 2021 08:01 مساءً - أكدت شركة سوفت بنك كورب، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة سوفت بنك اليابانية، عضويتها في رابطة توكنات الأوراق المالية اليابانية (JSTA).

تنضم الشركة الآن إلى شركات أخرى مثل ميتسوي ترست وكوني - الشركة الاستشارية الفرعية لإن تي تي داتا - كأعضاء في هيئة الدفاع عن العملات المشفرة.

تشمل رابطة JSTA أيضًا الشركات الأعضاء في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين مثل منصة توكنات الأوراق المالية "توكن سوفت" وأكبر خدمة تداول للعملات المشفرة في اليابان "بيتفلاير".

الرابطة هي جزء من مجموعة من هيئات التأييد والتنظيم الذاتي الموجودة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين اليابانية.

في أبريل ٢٠٢٠، اعتمدت وكالة الخدمات المالية اليابانية كلًا من رابطة توكنات الأوراق المالية اليابانية ورابطة أعمال بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA)، كجمعيات معترف بها للبورصات والأدوات المالية.

وكجزء من هذه العملية، تم تغيير اسم JVCEA إلى رابطة تداول الأصول اليابانية المشفرة.

تعمل هذه المنظمات ذاتية التنظيم بشكل روتيني مع هيئة الخدمات المالية لتأكيد لوائح العملات المشفرة في اليابان. تسعى بورصات العملات المشفرة عادةً إلى الحصول على العضوية كجزء من عملية الحصول على تراخيص التشغيل من هيئة الخدمات المالية.

وتعمل عضوية سوفت بنك في JSTA على تعزيز مشاركة الشركة في العملات المشفرة وبلوكتشين. حيث استثمر تكتل التكنولوجيا في عدد من مشاريع بلوكتشين التي تركز على نشر التكنولوجيا الجديدة في قطاع الاتصالات.